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美国债市：公债收益率攀升，受公债和公司债供应提振
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#债券
2017年9月13日 / 晚上8点25分 / 1 个月前

美国债市：公债收益率攀升，受公债和公司债供应提振

2 分钟阅读

    * 美国标售120亿美元30年期公债需求平平
    * 公司债市场有260亿美元的新债供应
    * 美国8月生产者物价数据支持通胀温和的观点

    路透纽约9月13日 - 美国公债收益率周三上扬，10年期公债收益率触
及两周半高位，因投资者削减所持公债，为本周的公债和公司债供应留出
资金空间。
    
    分析师表示，美国股市周三延续之前两日连涨之势，这也扶助支撑公
债收益率涨势。
    
    上周，投资者出脱股票和其它风险资产，因担忧飓风伊尔玛会造成巨
大损害，以及朝鲜与美国及其盟国在朝鲜核武器计划问题上的关系紧张。
    
    对公债的避险买盘上周五打压10年期公债收益率跌至略高于2%的10个
月低位，本周收益率转升，因美朝紧张局势缓和，以及初步迹象显示，飓
风伊尔玛给美国造成的破坏可能不及一些人担心的那么严重。

    “公债收益率稳处于2.10-2.30%的区间内。需要新的压力才能使收益
率突破该区间，”Voya Investment Management的固定收益部门首席投资
长Matt Toms说。
    
    10年期公债收益率           触及两周半峰值2.195%，日内上扬超
过2个基点。 
    
    30年期公债收益率           徘徊在三周高位2.792%附近，日内上
扬近2个基点。此前，美国财政部标售了120亿美元长期公债。 
    
    今日是本周560亿美元公债标售的最后一波，市场需求平平，之前两
天进行的三年和10年期公债标售需求疲弱。

    “在目前(偏低)的收益率水平，市场人气利空，”Stone & McCarthy
 Research Associates的市场策略师John Canavan表示。

    根据汤森路透旗下分支IFR提供的信息，本周企业通过发行投资级和
高收益债券筹集了约260亿美元的资金。
    
    数据方面，美国8月生产者物价上涨0.2%，不及接受路透调查的分析
师预估的增长0.3%。
    
    该数据巩固了这样一种观点，即美国通胀低于美国联邦储备理事会(F
ED/美联储)设定的2%目标的时间可能长于之前的预期。    

    “债市缺乏对通胀的担忧。缺乏通胀攀升的可信理由，”Toms说。
    
       -----------------------1919 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
 
    两年期公债                99-204/256   1.3552    0.020
    三年期公债                99-174/256   1.4846    0.019
    五年期公债                99-76/256    1.7736    0.027
    七年期公债                99-32/256    2.0103    0.018
    10年期公债                100-124/256  2.1953    0.024
    30年期公债                99-36/256    2.7925    0.017(完) (编译 母红; 审校 李军)

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