美国债市：公债收益率攀升，受公债和公司债供应提振

* 美国标售120亿美元30年期公债需求平平 * 公司债市场有260亿美元的新债供应 * 美国8月生产者物价数据支持通胀温和的观点 路透纽约9月13日 - 美国公债收益率周三上扬，10年期公债收益率触 及两周半高位，因投资者削减所持公债，为本周的公债和公司债供应留出 资金空间。 分析师表示，美国股市周三延续之前两日连涨之势，这也扶助支撑公 债收益率涨势。 上周，投资者出脱股票和其它风险资产，因担忧飓风伊尔玛会造成巨 大损害，以及朝鲜与美国及其盟国在朝鲜核武器计划问题上的关系紧张。 对公债的避险买盘上周五打压10年期公债收益率跌至略高于2%的10个 月低位，本周收益率转升，因美朝紧张局势缓和，以及初步迹象显示，飓 风伊尔玛给美国造成的破坏可能不及一些人担心的那么严重。 “公债收益率稳处于2.10-2.30%的区间内。需要新的压力才能使收益 率突破该区间，”Voya Investment Management的固定收益部门首席投资 长Matt Toms说。 10年期公债收益率 触及两周半峰值2.195%，日内上扬超 过2个基点。 30年期公债收益率 徘徊在三周高位2.792%附近，日内上 扬近2个基点。此前，美国财政部标售了120亿美元长期公债。 今日是本周560亿美元公债标售的最后一波，市场需求平平，之前两 天进行的三年和10年期公债标售需求疲弱。 “在目前(偏低)的收益率水平，市场人气利空，”Stone & McCarthy Research Associates的市场策略师John Canavan表示。 根据汤森路透旗下分支IFR提供的信息，本周企业通过发行投资级和 高收益债券筹集了约260亿美元的资金。 数据方面，美国8月生产者物价上涨0.2%，不及接受路透调查的分析 师预估的增长0.3%。 该数据巩固了这样一种观点，即美国通胀低于美国联邦储备理事会(F ED/美联储)设定的2%目标的时间可能长于之前的预期。 “债市缺乏对通胀的担忧。缺乏通胀攀升的可信理由，”Toms说。 -----------------------1919 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-204/256 1.3552 0.020 三年期公债 99-174/256 1.4846 0.019 五年期公债 99-76/256 1.7736 0.027 七年期公债 99-32/256 2.0103 0.018 10年期公债 100-124/256 2.1953 0.024 30年期公债 99-36/256 2.7925 0.017(完) (编译 母红; 审校 李军)