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美国债市：公债收益率小涨，因美国通胀数据提振12月升息预期
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#债券
2017年9月14日 / 晚上8点17分 / 1 个月前

美国债市：公债收益率小涨，因美国通胀数据提振12月升息预期

2 分钟阅读

    * 美国8月消费者物价录得七个月最大升幅
    * 利率期货走势暗示交易商预计12月升息几率为50%
    * 美国公债收益率曲线为逾两周最平

    路透纽约9月14日 - 美国公债收益率周四攀升，两年期公债收益率触
及七周峰值，因国内消费者物价以七个月来最快速度攀升，再度激发市场
押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内将进行第三次升息。

    长期公债收益率升幅不及短债，反应市场认为美联储升息步伐将快于
基础通胀趋势。

    “数据高于预期。这为美联储上调短期利率提供了一定的空间，”Pi
per Jaffray的固定收益策略和分析部主管Justin Hoogendoorn说。
    
    8月美国消费者物价指数(CPI)攀升0.4%，高于接受路透调查的分析师
预期的0.3%的升幅。
    
    8月CPI按年增长1.9%，7月为增长1.7%。
    
    但扣除波动性较大的能源和食品价格的核心CPI同比攀升1.7%，仍低
于美联储设定的2%的通胀目标。

    “长期来看，我们预计企业活动将放缓，通胀预期将会回落，”Hoog
endoorn说。
    
    不过，CPI数据促使市场重新预期，如果后续公布的数据支持通胀正
在加速的情况，美联储可能考虑在12月会议上升息。

    根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计12
月升息的几率为50%，为7月以来最高。
    
    美联储今年已在3月和6月升息两次。目前联邦基金利率区间为1.00-1
.25%。
    
    美联储决策者将于9月19-20日举行下一次政策会议，预计将保持利率
不变，但会宣布开始缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合
的计划。
    
    1820 GMT，两年期公债收益率          上扬1个基点，报1.368%。
路透数据显示，周四稍早触及7月26日以来最高1.388%。
   
    指标10年期公债收益率           触及三周峰值2.225%，后回落至2
.197%，较周三尾盘上扬0.2个基点。
    
    五年和30年期公债收益率差              收窄至99个基点，根据Tr
adeweb，为约两周半最窄。
    
       -----------------------1921 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动      
 
    两年期公债                99-198/256   1.3676    0.01
    三年期公司                99-158/256   1.506     0.021    
    五年期公债                99-58/256    1.7886    0.015
    七年期公债                99-20/256    2.0176    0.008
    10年期公债                100-120/256  2.197     0.002
    30年期公债                99-112/256   2.7777    -0.017 (完) (编译 母红; 审校 李军)

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