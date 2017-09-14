美国债市：公债收益率小涨，因美国通胀数据提振12月升息预期

* 美国8月消费者物价录得七个月最大升幅 * 利率期货走势暗示交易商预计12月升息几率为50% * 美国公债收益率曲线为逾两周最平 路透纽约9月14日 - 美国公债收益率周四攀升，两年期公债收益率触 及七周峰值，因国内消费者物价以七个月来最快速度攀升，再度激发市场 押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内将进行第三次升息。 长期公债收益率升幅不及短债，反应市场认为美联储升息步伐将快于 基础通胀趋势。 “数据高于预期。这为美联储上调短期利率提供了一定的空间，”Pi per Jaffray的固定收益策略和分析部主管Justin Hoogendoorn说。 8月美国消费者物价指数(CPI)攀升0.4%，高于接受路透调查的分析师 预期的0.3%的升幅。 8月CPI按年增长1.9%，7月为增长1.7%。 但扣除波动性较大的能源和食品价格的核心CPI同比攀升1.7%，仍低 于美联储设定的2%的通胀目标。 “长期来看，我们预计企业活动将放缓，通胀预期将会回落，”Hoog endoorn说。 不过，CPI数据促使市场重新预期，如果后续公布的数据支持通胀正 在加速的情况，美联储可能考虑在12月会议上升息。 根据CME Group的FedWatch工具，利率期货走势暗示，交易商预计12 月升息的几率为50%，为7月以来最高。 美联储今年已在3月和6月升息两次。目前联邦基金利率区间为1.00-1 .25%。 美联储决策者将于9月19-20日举行下一次政策会议，预计将保持利率 不变，但会宣布开始缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合 的计划。 1820 GMT，两年期公债收益率 上扬1个基点，报1.368%。 路透数据显示，周四稍早触及7月26日以来最高1.388%。 指标10年期公债收益率 触及三周峰值2.225%，后回落至2 .197%，较周三尾盘上扬0.2个基点。 五年和30年期公债收益率差 收窄至99个基点，根据Tr adeweb，为约两周半最窄。 -----------------------1921 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-198/256 1.3676 0.01 三年期公司 99-158/256 1.506 0.021 五年期公债 99-58/256 1.7886 0.015 七年期公债 99-20/256 2.0176 0.008 10年期公债 100-120/256 2.197 0.002 30年期公债 99-112/256 2.7777 -0.017 (完) (编译 母红; 审校 李军)