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美国债市：公债收益率曲线趋平，因美联储会议前出炉的数据疲弱
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#债券
2017年9月15日 / 晚上9点29分 / 1 个月前

美国债市：公债收益率曲线趋平，因美联储会议前出炉的数据疲弱

2 分钟阅读

    * 哈维飓风导致8月工业生产和零售销售数据疲弱
    * 交易商摆脱会朝鲜导弹试射和伦敦地铁爆炸事件的影响
    * 美国五年期和30年期公债收益率差为7月初以来最紧
    * 本周企业在债市筹资近550亿美元-IFR

    路透纽约9月15日 - 美国长短期公债收益率差周五缩小，因交易商加
大了美国联邦储备理事会(FED/美联储)要等到年底再升息的押注，并聚焦
下周政策会议上有关资产负债表的决定。
    
    朝鲜最新发射的导弹飞越日本上空，伦敦地铁发生炸弹爆炸事件，金
融市场摆脱了这些事件的影响。
    
    较长期公债收益率持稳，受助于8月国内零售销售和工业生产数据意
外下降，哈维飓风被认为是造成数据下降的部分原因，这唤醒了对第三季
经济增长的忧虑。
    
    Tradeweb数据显示，五年期和30年期收益率差缩窄至96个基点，为7
月7日以来最窄，一周前为103个基点。
    
     本周稍早，美国公布8月消费者物价指数增长0.4%，重燃了美联储可
能会在12月12-13日的政策会议上上调短期借贷利率的预期，提振较短期
和中期公债收益率。
    
    “最新的CPI数据发布后，市场对12月升息更加乐观，”R.W. Pressp
rich & Co机构和公债交易负责人Larry Milstein称。
    
    CME Group的FedWatch工具显示，根据利率期货走势，交易商预计12
月升息的几率最高为58%，后回落至53%，之前一周为31%。
    
    分析师称，美联储决策者不太可能改变对升息所持的谨慎立场，市场
普遍预期其会聚焦在下周会议上推出缩减规模达4.2万亿美元所持债券的
计划。
    
    交易商也在等待政策制定者对利率和经济前景的展望，以及对飓风哈
维和伊尔玛对经济影响的评估。
    
    8月工业生产下降0.9%，为1月以来的首次下降，零售销售下滑0.2%，
因哈维飓风阻碍了经济活动。
    
    指标10年期公债收益率           报2.201%，全日小幅上涨，周四
触及三周高位的2.225%。
    
    两年期公债收益率          升1.6个基点，报1.384%，周五稍早第
二次触及1.388%，根据路透数据，这是7月26日以来最高水平。
    
    本周美国有大量债券供应，财政部标售了560亿美元附息公债，根据
汤森路透旗下IFR，这与企业发行的550亿美元高等级和垃圾级债券数量旗
鼓相当。
    
    -----------------------1924 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动      
 
    两年期公债                99-190/256   1.3843     0.016
    三年期公司                99-142/256   1.5278     0.025    
    五年期公债                99-38/256    1.8055     0.016
    七年期公债                98-248/256   2.0348     0.017
    10年期公债                100-104/256  2.204      0.005
    30年期公债                99-148/256   2.7708     -0.010(完) (编译 刘静；审校 李军)

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