重温稿-美国债市：公债收益率曲线趋平，因美联储会议前出炉的数据疲弱

* 哈维飓风导致8月工业生产和零售销售数据疲弱 * 交易商摆脱会朝鲜导弹试射和伦敦地铁爆炸事件的影响 * 美国五年期和30年期公债收益率差为7月初以来最紧 * 本周企业在债市筹资近550亿美元-IFR 路透纽约9月15日 - 美国长短期公债收益率差周五缩小，因交易商加 大了美国联邦储备理事会(FED/美联储)要等到年底再升息的押注，并聚焦 下周政策会议上有关资产负债表的决定。 朝鲜最新发射的导弹飞越日本上空，伦敦地铁发生炸弹爆炸事件，金 融市场摆脱了这些事件的影响。 较长期公债收益率持稳，受助于8月国内零售销售和工业生产数据意 外下降，哈维飓风被认为是造成数据下降的部分原因，这唤醒了对第三季 经济增长的忧虑。 Tradeweb数据显示，五年期和30年期收益率差缩窄至96个基点，为7 月7日以来最窄，一周前为103个基点。 本周稍早，美国公布8月消费者物价指数增长0.4%，重燃了美联储可 能会在12月12-13日的政策会议上上调短期借贷利率的预期，提振较短期 和中期公债收益率。 “最新的CPI数据发布后，市场对12月升息更加乐观，”R.W. Pressp rich & Co机构和公债交易负责人Larry Milstein称。 CME Group的FedWatch工具显示，根据利率期货走势，交易商预计12 月升息的几率最高为58%，后回落至53%，之前一周为31%。 分析师称，美联储决策者不太可能改变对升息所持的谨慎立场，市场 普遍预期其会聚焦在下周会议上推出缩减规模达4.2万亿美元所持债券的 计划。 交易商也在等待政策制定者对利率和经济前景的展望，以及对飓风哈 维和伊尔玛对经济影响的评估。 8月工业生产下降0.9%，为1月以来的首次下降，零售销售下滑0.2%， 因哈维飓风阻碍了经济活动。 指标10年期公债收益率 报2.201%，全日小幅上涨，周四 触及三周高位的2.225%。 两年期公债收益率 升1.6个基点，报1.384%，周五稍早第 二次触及1.388%，根据路透数据，这是7月26日以来最高水平。 本周美国有大量债券供应，财政部标售了560亿美元附息公债，根据 汤森路透旗下IFR，这与企业发行的550亿美元高等级和垃圾级债券数量旗 鼓相当。 -----------------------1924 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-190/256 1.3843 0.016 三年期公司 99-142/256 1.5278 0.025 五年期公债 99-38/256 1.8055 0.016 七年期公债 98-248/256 2.0348 0.017 10年期公债 100-104/256 2.204 0.005 30年期公债 99-148/256 2.7708 -0.010(完) (编译 刘静；审校 李军)