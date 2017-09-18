美国债市：公债收益率上涨，因预计欧美央行都更趋鹰派

* 市场聚焦美联储会议，寻找升息线索 * 预计美联储将宣布缩表 * 英债遭抛售打压美债 路透纽约9月18日 - 美国公债收益率周一上涨，因投资者为本周美国 联邦储备理事会(FED/美联储)为期两日的政策会议做准备，上周英国央行 意外表示可能升息。 普遍预计美联储将在周三会议结束时宣布可能从今年开始缩减所持巨 量的公债和抵押贷款支持证券。 不太确定的是，公开市场委员会(FOMC)是否会在年底前再次升息。根 据CME Group的FedWatch，利率期货走势暗示，交易员预计12月升息的可 能性为57%。 “本周推动市场的最主要事件就是FOMC会议，”法国兴业银行美国利 率策略负责人Subadra Rajappa称，“考虑到当前的通胀轨迹，市场争论 美联储是否能在12月会议上升息。” 上周四美国8月消费者物价增幅扩大的数据发布后，美债收益率跳升 ，缓解了又会有一个疲弱的通胀数据令市场失望的忧虑。 上月，美国消费者物价增长0.4%，为七个月来的最大升幅。 “上周的消费者物价数据是朝着正确方向走出的一步，如果今年下半 年仍维持这个通胀轨迹，那么我们认为美联储将于12月升息，”Rajappa 称。 对朝鲜试射导弹的担忧也减轻，扶助公债收益率从一周多前触及的九 个月低点反弹。 指标10年期美债 价格下跌8/32，收益率报2.229%，收益 率在9月8日跌至11月10日以来最低的2.016%。 英债疲弱也给美债增添压力，英国央行上周四称，如果经济和物价持 续增长，未来几个月可能升息。 10年期英债收益率 从英国央行声明前的1.14%已急升至1. 30%。 根据路透调查的分析师，预计欧洲央行也将在10月宣布将资产购买计 划延长六个月，但会从1月开始将每月购债规模减少至400亿欧元。 -----------------------1834 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-01/32) 1.397 五年期公债 99-02/32 (-03/32) 1.824 10年期公债 100-06/32 (-08/32) 2.229 30年期公债 98-30/32 (-20/32) 2.803(完) (编译 刘静；审校 李军)