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美国债市：公债收益率微升，市场静待美联储会议声明
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2017年9月19日 / 晚上7点25分 / 1 个月前

美国债市：公债收益率微升，市场静待美联储会议声明

2 分钟阅读

    * 市场聚焦美联储会议结果
    * 数据显示，美国进口物价上涨

    路透纽约9月19日 - 美债收益率周二小幅上涨，投资者等待为期两日的美国联邦储备理
事会(FED/美联储)政策会议周三结束，以寻找是否今年可能再升息一次的新线索。
    
    市场普遍预计，美联储会宣布可能在未来几个月内开始减少所持债券。
    
    投资者还将关注美联储12月升息的线索，以及人事变动方面的澄清，因叶伦主席任职即
将期满，而本月稍早副主席费舍尔辞职。
    
    “我们将关注叶伦主席在发布会上有关缩表、利率、费舍尔的辞职，以及她自己任期的
讲话，看看市场如何反应，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。美联储会
议结束后叶伦主席将出席记者会。
    
    指标10年期美债           价格下跌3/32，收益率报2.24%，高于周一尾盘的2.23%。
    
    美联储还将更新直到2020年前的经济增长预估。
    
    “将第一次看见对2020年的预估，所以不太可能会有更多的波动，”Manulife Asset M
anagement固定收益高级交易员Mike
Lorizio称。
    
    周二稍早收益率一度上涨，此前发布的数据显示，美国8月进口物价录得七个月的最大
增幅，因石油成本急升，且有迹象显示，进口通胀可能增加。
    
    自上周四发布的数据显示，8月美国消费者物价加速上涨以来，美联储可能于12月升息
的预期已经增加。
    
    根据CME Group的FedWatch工具， 利率期货交易商消化的12月升息几率为58%。
    
    -----------------------1826 GMT------------------------- 
    
                              价格         变动     收益率%       
    两年期公债                99-23/32   (-01/32)     1.401    
    五年期公债                99-01/32   (-01/32)     1.834    
    10年期公债                100-03/32  (-03/32)     2.239
    30年期公债                98-25/32   (-04/32)     2.811(完) (编译 刘静；审校 李军)

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