美国债市：公债收益率微升，市场静待美联储会议声明

* 市场聚焦美联储会议结果 * 数据显示，美国进口物价上涨 路透纽约9月19日 - 美债收益率周二小幅上涨，投资者等待为期两日的美国联邦储备理 事会(FED/美联储)政策会议周三结束，以寻找是否今年可能再升息一次的新线索。 市场普遍预计，美联储会宣布可能在未来几个月内开始减少所持债券。 投资者还将关注美联储12月升息的线索，以及人事变动方面的澄清，因叶伦主席任职即 将期满，而本月稍早副主席费舍尔辞职。 “我们将关注叶伦主席在发布会上有关缩表、利率、费舍尔的辞职，以及她自己任期的 讲话，看看市场如何反应，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。美联储会 议结束后叶伦主席将出席记者会。 指标10年期美债 价格下跌3/32，收益率报2.24%，高于周一尾盘的2.23%。 美联储还将更新直到2020年前的经济增长预估。 “将第一次看见对2020年的预估，所以不太可能会有更多的波动，”Manulife Asset M anagement固定收益高级交易员Mike Lorizio称。 周二稍早收益率一度上涨，此前发布的数据显示，美国8月进口物价录得七个月的最大 增幅，因石油成本急升，且有迹象显示，进口通胀可能增加。 自上周四发布的数据显示，8月美国消费者物价加速上涨以来，美联储可能于12月升息 的预期已经增加。 根据CME Group的FedWatch工具， 利率期货交易商消化的12月升息几率为58%。 -----------------------1826 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-01/32) 1.401 五年期公债 99-01/32 (-01/32) 1.834 10年期公债 100-03/32 (-03/32) 2.239 30年期公债 98-25/32 (-04/32) 2.811(完) (编译 刘静；审校 李军)