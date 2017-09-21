美国债市：美国公债收益率曲线为7月来最平，因12月可能升息

* 美联储政策立场较市场预期更偏鹰派 * 费城联储制造业指数上升 * 关注下周PCE物价指数，以寻找通胀线索 路透纽约9月21日 - 美国公债收益率曲线周四触及两个半月最平，因投资人为12月升息 的可能性作出调整，昨日美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的9月货币政策会议声明基 调较市场预期更偏鹰派。 美联储在为期两日政策会议后发布的最新经济预估显示，16位官员中有11位认为年底前 美联储指标利率－联邦基金利率“合适”水准在1.25-1.50%。 “会议基调肯定是比市场原先预期的更为鹰派，”D.A. Davidson固定收益交易部门副 总裁Mary Ann Hurley表示，“我们肯定还没有消化今年再次加息的预期。” 五年期/30年期公债收益率差 周四收窄至92个基点，为7月6日来最低。 中期债对升息高度敏感，而较长期公债是受通胀预期影响，所以中期债跑输。 一些交易商和投资人原本预计，美联储基调会较鸽派，因近期多个强劲飓风可能对经济 造成冲击，且通胀仍迟滞。 投资人之前还认为美联储会放缓升息步幅，以给市场消化缩减资产负债表的时间。 市场下一关注焦点是9月29日将公布的个人收入数据，以寻找是否通胀在升温的迹象。 不计入食品和能源价格的核心个人消费支出(PCE)物价指数是美联储看重的通胀指标。 美国财政部今日标售的110亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)需求疲弱，得标利率较标 售前二级市场水准高超过2个基点。 周四公布的数据显示，大西洋沿岸中部地区9月制造业活动加快，因新订单增加。 -----------------------1812 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-20/32 1.443 五年期公债 98-25/32 (-01/32) 1.885 10年期公债 99-25/32 2.277 30年期公债 98-25/32 (+08/32) 2.811(完) (编译 李军; 审校 母红)