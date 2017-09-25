美国债市：公债价格上涨，美朝紧张局势和德国大选引发避险需求

* 朝鲜外长的讲话导致地缘政治忧虑升级 * 德国大选的后续影响刺激避险买盘 * 美国本周将标售880亿美元中短期公债 * 纽约联储总裁杜德利预计联储将会继续缓慢升息 路透纽约9月25日 - 美国公债收益率周一走低，因担忧美朝紧张局势，以及德国周日大 选中，极右翼政党的支持率飙升，引发对美国公债的避险买盘。 指标10年期公债收益率录得逾两周来最大单日跌幅，陷于近期的区间内，市场等待本周 财政部标售880亿美元中短期公债，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二发 表讲话。 朝鲜外务相李勇浩表示，美国总统特朗普向朝鲜宣战，平壤保留采取对策的权利，近期 ，美朝两国围绕朝鲜核武器计划的口水战升级。 “这再度显示，美朝两国的口水战不会降温，”PGIM Fixed Income的首席市场策略师R obert Tipp说。 美国公债收益率盘初走低，跟随德债收益率走势，因德国总理梅克尔领导的政党在周日 进行的大选中结果意外不佳。极右翼政党的支持率飙升，引发市场担忧该国可能对欧元区采 取更加强硬的立场。 “德国大选结果导致欧元区公债价格上涨，”Eaton Vance Management的全球固定收益 部门的联席主管ric Stein说。 指标10年期公债收益率 跌4个基点，报2.222%。 上周三，10年期公债收益率触及8月8日以来最高2.289%，之前美联储暗示，可能在12月 会议上升息。 尽管地缘政治忧虑周一再度成为市场焦点，但交易商看似更加关注本周的公债供应，和 叶伦可能对12月升息作出怎样的暗示。 财政部周二将标售260亿美元两年期公债 ，周三标售340亿美元五年期公 债，周四标售280亿美元七年期公债 。 叶伦将在周二1645 GMT发表题为“成长前景：重新评估基本面”的讲话。 周一稍早，纽约联储总裁杜德利表示，鉴于打压通胀的因素正在“消退”，且美国经济 基本面良好，美联储在逐步升息的轨道上。 另外，芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储应该等到有明确的迹象显示薪资和物价上涨加 快后再加息。 -----------------------1832 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-170/256 1.4271 -0.016 三年期公债 99-120/256 1.5587 -0.029 五年期公债 99-2/256 1.8364 -0.035 七年期公债 98-208/256 2.0597 -0.041 10年期公债 100-64/256 2.2216 -0.040 30年期公债 99-188/256 2.763 -0.033(完) (编译 母红; 审校 李军)