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2017年9月25日 / 晚上7点35分 / 23 天前

美国债市：公债价格上涨，美朝紧张局势和德国大选引发避险需求

2 分钟阅读

    * 朝鲜外长的讲话导致地缘政治忧虑升级
    * 德国大选的后续影响刺激避险买盘
    * 美国本周将标售880亿美元中短期公债
    * 纽约联储总裁杜德利预计联储将会继续缓慢升息

    路透纽约9月25日 - 美国公债收益率周一走低，因担忧美朝紧张局势，以及德国周日大
选中，极右翼政党的支持率飙升，引发对美国公债的避险买盘。

    指标10年期公债收益率录得逾两周来最大单日跌幅，陷于近期的区间内，市场等待本周
财政部标售880亿美元中短期公债，以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二发
表讲话。
    
    朝鲜外务相李勇浩表示，美国总统特朗普向朝鲜宣战，平壤保留采取对策的权利，近期
，美朝两国围绕朝鲜核武器计划的口水战升级。

    “这再度显示，美朝两国的口水战不会降温，”PGIM Fixed Income的首席市场策略师R
obert Tipp说。

    美国公债收益率盘初走低，跟随德债收益率走势，因德国总理梅克尔领导的政党在周日
进行的大选中结果意外不佳。极右翼政党的支持率飙升，引发市场担忧该国可能对欧元区采
取更加强硬的立场。

    “德国大选结果导致欧元区公债价格上涨，”Eaton Vance Management的全球固定收益
部门的联席主管ric Stein说。
    
    指标10年期公债收益率           跌4个基点，报2.222%。

    上周三，10年期公债收益率触及8月8日以来最高2.289%，之前美联储暗示，可能在12月
会议上升息。

    尽管地缘政治忧虑周一再度成为市场焦点，但交易商看似更加关注本周的公债供应，和
叶伦可能对12月升息作出怎样的暗示。

    财政部周二将标售260亿美元两年期公债              ，周三标售340亿美元五年期公
债，周四标售280亿美元七年期公债              。
    
    叶伦将在周二1645 GMT发表题为“成长前景：重新评估基本面”的讲话。

    周一稍早，纽约联储总裁杜德利表示，鉴于打压通胀的因素正在“消退”，且美国经济
基本面良好，美联储在逐步升息的轨道上。

    另外，芝加哥联储总裁埃文斯称，美联储应该等到有明确的迹象显示薪资和物价上涨加
快后再加息。
    
       -----------------------1832 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动       
    两年期公债                99-170/256   1.4271    -0.016
    三年期公债                99-120/256   1.5587    -0.029    
    五年期公债                99-2/256     1.8364    -0.035
    七年期公债                98-208/256   2.0597    -0.041    
    10年期公债                100-64/256   2.2216    -0.040
    30年期公债                99-188/256   2.763     -0.033(完) (编译 母红; 审校 李军)

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