FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国债市：公债收益率上升，因美联储主席叶伦重申缓慢升息观点
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月26日 / 晚上8点16分 / 21 天前

美国债市：公债收益率上升，因美联储主席叶伦重申缓慢升息观点

2 分钟阅读

    * 美联储主席叶伦预计美国逐步加息，尽管通胀较低
    * 美国两年期公债标售得标利率为近九年最高
    * 特朗普对税改计划的暗示令市场担心政府借款增加

    路透纽约9月26日 - 美国公债收益率周二上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主
席叶伦坚持，尽管通胀仍低于2%目标，但美联储仍在逐步加息正轨上的观点。
    
    对加息的预期导致今日进行的两年期公债标售中，投资者要求的收益率为近九年最高，
本周880亿美元中短期公债供应开局疲弱。
    
    在美国总统特朗普表示，他和议员们致力于为中产阶级大幅度减税后，美国公债收益率
进一步上升。交易商尚不了解细节，但臆测该计划可能推高联邦财赤，增加政府借款。
    
    叶伦“重申低通胀是暂时性的，美联储保持逐步加息步幅，”NatWest Markets宏观策
略师Brian Daingerfield表示。
    
    上周三，美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)为12月加息预留了大门，并表示
将在10月开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。
    
    尽管“通胀前景充满了不确定性，但维持货币政策不变直至通胀回升至2%，非明智之举
，”叶伦在克利夫兰全美商业经济协会(NABE)年会上表示。
    
    指标10年期公债收益率           升约2个基点，报2.239%，周一下滑4个基点，为逾
两周最大降幅。
    
    两年期公债          收益率触及2008年10月来最高的1.456%，该收益率同交易商对升
息的预期息息相关。
    
    美国财政部今日标售260亿美元两年期公债，得标利率为1.462%，为近九年最高。
    
    周一，公债收益率下滑，因朝美紧张局势和周日德国大选极右势力支持率劲升引发的避
险需求。
    
    “从大局来看，什么都没改变，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主
管Bill Merz称。
    
    由于全球经济成长改善，主要央行仍在提供充足的流动性，“我们放心承担风险，”Me
rz称，“在我们的投资组合中，固定收益资产的权重低于指标水平，股票权重高于指标水平
。”
    
       -----------------------1933 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动       
    两年期公债                99-162/256   1.4439    0.017
    三年期公债                99-108/256   1.5751    0.016
    五年期公债                98-230/256   1.86      0.024
    七年期公债                98-172/256   2.0818    0.022
    10年期公债                100-24/256   2.2392    0.019
    30年期公债                99-104/256   2.7793    0.020(完) (编译 李军; 审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below