美国债市：公债收益率上升，因美联储主席叶伦重申缓慢升息观点

* 美联储主席叶伦预计美国逐步加息，尽管通胀较低 * 美国两年期公债标售得标利率为近九年最高 * 特朗普对税改计划的暗示令市场担心政府借款增加 路透纽约9月26日 - 美国公债收益率周二上涨，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)主 席叶伦坚持，尽管通胀仍低于2%目标，但美联储仍在逐步加息正轨上的观点。 对加息的预期导致今日进行的两年期公债标售中，投资者要求的收益率为近九年最高， 本周880亿美元中短期公债供应开局疲弱。 在美国总统特朗普表示，他和议员们致力于为中产阶级大幅度减税后，美国公债收益率 进一步上升。交易商尚不了解细节，但臆测该计划可能推高联邦财赤，增加政府借款。 叶伦“重申低通胀是暂时性的，美联储保持逐步加息步幅，”NatWest Markets宏观策 略师Brian Daingerfield表示。 上周三，美联储制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)为12月加息预留了大门，并表示 将在10月开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 尽管“通胀前景充满了不确定性，但维持货币政策不变直至通胀回升至2%，非明智之举 ，”叶伦在克利夫兰全美商业经济协会(NABE)年会上表示。 指标10年期公债收益率 升约2个基点，报2.239%，周一下滑4个基点，为逾 两周最大降幅。 两年期公债 收益率触及2008年10月来最高的1.456%，该收益率同交易商对升 息的预期息息相关。 美国财政部今日标售260亿美元两年期公债，得标利率为1.462%，为近九年最高。 周一，公债收益率下滑，因朝美紧张局势和周日德国大选极右势力支持率劲升引发的避 险需求。 “从大局来看，什么都没改变，”U.S. Bank Wealth Management固定收益研究部门主 管Bill Merz称。 由于全球经济成长改善，主要央行仍在提供充足的流动性，“我们放心承担风险，”Me rz称，“在我们的投资组合中，固定收益资产的权重低于指标水平，股票权重高于指标水平 。” -----------------------1933 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-162/256 1.4439 0.017 三年期公债 99-108/256 1.5751 0.016 五年期公债 98-230/256 1.86 0.024 七年期公债 98-172/256 2.0818 0.022 10年期公债 100-24/256 2.2392 0.019 30年期公债 99-104/256 2.7793 0.020(完) (编译 李军; 审校 母红)