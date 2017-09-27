美国债市：两年期美债收益率触及2008年以来最高，因耐久财订单数据强劲

* 尽管遭遇飓风，美国8月耐久财订单意外强劲 * 两年期公债收益率升至九年高位 * 10年期公债收益率触及8月1日以来最高 路透纽约9月27日 - 美债收益率周三升至多月和多年高位，此前美国耐久财订单好于预 期，表明通胀可能在加速上升，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能采取比当前市场消化 得更加鹰派的升息路径。 8月，美国资本财新订单增加1.7%，尽管哈维和伊尔玛飓风预计给订单量带来拖累，两 大飓风令美国南部大部分地区受灾。 耐久财订单强劲，强化了美联储主席叶伦周二讲话表达的观点，即坚持美联储逐渐升息 路径，尽管通胀仍低于2%的目标。 Evercore ISI策略师Stan Shipley称，交易商之前已经消化了2018年不升息，但本周前 还对今年12月联储是否会升息不确定。但由于耐久财订单数据，以及叶伦和联储其他有影响 力的委员的讲话，“很清楚...12月将升息。” “人们原本认为现在经济疲弱，对欧洲的状况我们还不清楚，通胀迟滞，我认为大多数 人这样认为，‘联储可能收紧一两次，也就这样了’”他称，“现在数据说明联储将有更多 行动。” 美国总统特朗普和共和党人发布为企业和个人减税的税改计划后，投资者也增加了对通 胀的预期。 340亿美元五年期公债标售结果符合预期，令公债接近标售前水平，标售后收益率升向 稍早触及的盘中高位。 美国指标10年期公债 收益率升至2.316%，为8月1日以来最高。 对美联储升息预期最敏感的两年期公债收益率 升至1.483%，为2008年11月以 来最高。 美国30年期公债收益率 升至2.870%，为8月15日以来最高，收益率创3月1日 以来的最大单日升幅，价格大跌近两个大点。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，投资者现在预计美联储12月 升息可能性为78%，8月时仅为38%。 -----------------------1912 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (-02/32) 1.479 五年期公债 98-22/32 (-08/32) 1.904 10年期公债 99-17/32 (-22/32) 2.305 30年期公债 97-26/32 (-1-25/32) 2.859(完) (编译 刘静；审校 李军)