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美国债市：两年期美债收益率触及2008年以来最高，因耐久财订单数据强劲
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2017年9月27日 / 晚上8点11分 / 21 天前

美国债市：两年期美债收益率触及2008年以来最高，因耐久财订单数据强劲

2 分钟阅读

    * 尽管遭遇飓风，美国8月耐久财订单意外强劲
    * 两年期公债收益率升至九年高位
    * 10年期公债收益率触及8月1日以来最高

    路透纽约9月27日 - 美债收益率周三升至多月和多年高位，此前美国耐久财订单好于预
期，表明通胀可能在加速上升，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能采取比当前市场消化
得更加鹰派的升息路径。
    
    8月，美国资本财新订单增加1.7%，尽管哈维和伊尔玛飓风预计给订单量带来拖累，两
大飓风令美国南部大部分地区受灾。
    
    耐久财订单强劲，强化了美联储主席叶伦周二讲话表达的观点，即坚持美联储逐渐升息
路径，尽管通胀仍低于2%的目标。
    
    Evercore ISI策略师Stan Shipley称，交易商之前已经消化了2018年不升息，但本周前
还对今年12月联储是否会升息不确定。但由于耐久财订单数据，以及叶伦和联储其他有影响
力的委员的讲话，“很清楚...12月将升息。”
    
    “人们原本认为现在经济疲弱，对欧洲的状况我们还不清楚，通胀迟滞，我认为大多数
人这样认为，‘联储可能收紧一两次，也就这样了’”他称，“现在数据说明联储将有更多
行动。”
    
    美国总统特朗普和共和党人发布为企业和个人减税的税改计划后，投资者也增加了对通
胀的预期。
    
    340亿美元五年期公债标售结果符合预期，令公债接近标售前水平，标售后收益率升向
稍早触及的盘中高位。
    
    美国指标10年期公债           收益率升至2.316%，为8月1日以来最高。
    
    对美联储升息预期最敏感的两年期公债收益率          升至1.483%，为2008年11月以
来最高。
    
    美国30年期公债收益率           升至2.870%，为8月15日以来最高，收益率创3月1日
以来的最大单日升幅，价格大跌近两个大点。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率期货走势暗示，投资者现在预计美联储12月
升息可能性为78%，8月时仅为38%。
    
    -----------------------1912 GMT------------------------- 
    
                              价格         变动      收益率%           
    两年期公债                99-26/32   (-02/32)     1.479    
    五年期公债                98-22/32   (-08/32)     1.904    
    10年期公债                99-17/32   (-22/32)     2.305
    30年期公债                97-26/32 (-1-25/32)     2.859(完) (编译 刘静；审校 李军)

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