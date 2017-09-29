美国债市：公债收益率微升，本季交投震荡

* 特朗普与瓦尔许会晤的报道提高了美联储更加鹰派的押注 * 美国中西部地区工厂活动显现出韧性，通胀迟滞 * 美债第三季回报为0.06% 路透纽约9月29日 - 美国公债收益率周五多数微升，因投资者考量美国联邦储备理事会 (FED/美联储)12月升息，以及美国政府实施税改和其它财政改革的几率。整个第三季美债市 场交投震荡。 公债收益率小幅走高，因数据表明经济稳步增长，令人鼓舞。有报道称，美国总统特朗 普与前联储理事瓦尔许就可能提名其为联储主席进行会晤。 分析师称，考虑到他对利率的观点，以及他以往反对美联储扩大资产负债表的立场，瓦 尔许被认为比任期将于明年2月到期的现任主席叶伦更加鹰派。 “他有更加鹰派的特质，但在他拿到这份工作前没人能知道，”Morgan Stanley Inves tment Management资产组合经理Jim Caron称。 8月消费者支出微升0.1%，但尽管受到哈维和伊尔玛飓风的影响，9月美国中西部地区工 厂活动意外增长。 周五的数据没有改变交易商的预期，他们预计美联储12月升息的可能性为73%。 美国8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%，为2015年11月以来最慢增速。这是美联 储看重的通胀指标，该指标增速放缓，支撑了较长期公债收益率。 指标10年期公债收益率 上涨2个基点，至2.325%，30年期公债收益率US30Y T=RR下跌0.9个基点，报2.859%。 两年期公债收益率 涨逾2个基点，至1.479%，距离本周触及的近九年高位不 远。 本月，美债收益率将录得去年11月以来的最大月度增幅，特朗普去年11月意外当选美国 总统后全球市场遭抛售。 根据巴克莱和彭博编撰的指数，由于本月收益率大幅上涨，第三季美债录得0.06%的回 报率，今年迄今回报为2.31%。 本季，规模达14万亿美元的美债市场交投震荡，7月和8月收益率下跌，因经济数据疲弱 ，朝鲜导弹和核武计划导致朝美局势令人不安。 9月收益率由跌转升，10年期公债收益率本周触及11周高位，因美联储暗示可能于12月 升息，特朗普推出税改计划，联邦预算赤字和借款可能增加的忧虑加重。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-204/256 1.4787 0.024 三年期公债 99-80/256 1.6143 0.036 五年期公债 99-196/256 1.9244 0.029 七年期公债 99-196/256 2.1613 0.026 10年期公债 99-92/256 2.3229 0.016 30年期公债 97-220/256 2.8569 -0.011(完) (编译 刘静；审校 李军)