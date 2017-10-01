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重温稿-美国债市：公债收益率微升，本季交投震荡
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#债券
2017年10月1日 / 晚上10点59分 / 17 天前

重温稿-美国债市：公债收益率微升，本季交投震荡

2 分钟阅读

    * 特朗普与瓦尔许会晤的报道提高了美联储更加鹰派的押注
    * 美国中西部地区工厂活动显现出韧性，通胀迟滞
    * 美债第三季回报为0.06%

    路透纽约9月29日 - 美国公债收益率周五多数微升，因投资者考量美国联邦储备理事会
(FED/美联储)12月升息，以及美国政府实施税改和其它财政改革的几率。整个第三季美债市
场交投震荡。
    
    公债收益率小幅走高，因数据表明经济稳步增长，令人鼓舞。有报道称，美国总统特朗
普与前联储理事瓦尔许就可能提名其为联储主席进行会晤。
    
    分析师称，考虑到他对利率的观点，以及他以往反对美联储扩大资产负债表的立场，瓦
尔许被认为比任期将于明年2月到期的现任主席叶伦更加鹰派。
    
    “他有更加鹰派的特质，但在他拿到这份工作前没人能知道，”Morgan Stanley Inves
tment Management资产组合经理Jim Caron称。
    
    8月消费者支出微升0.1%，但尽管受到哈维和伊尔玛飓风的影响，9月美国中西部地区工
厂活动意外增长。
    
    周五的数据没有改变交易商的预期，他们预计美联储12月升息的可能性为73%。
    
    美国8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%，为2015年11月以来最慢增速。这是美联
储看重的通胀指标，该指标增速放缓，支撑了较长期公债收益率。
    
    指标10年期公债收益率           上涨2个基点，至2.325%，30年期公债收益率US30Y
T=RR下跌0.9个基点，报2.859%。
    
    两年期公债收益率          涨逾2个基点，至1.479%，距离本周触及的近九年高位不
远。
    
    本月，美债收益率将录得去年11月以来的最大月度增幅，特朗普去年11月意外当选美国
总统后全球市场遭抛售。
    
    根据巴克莱和彭博编撰的指数，由于本月收益率大幅上涨，第三季美债录得0.06%的回
报率，今年迄今回报为2.31%。
    
    本季，规模达14万亿美元的美债市场交投震荡，7月和8月收益率下跌，因经济数据疲弱
，朝鲜导弹和核武计划导致朝美局势令人不安。
    
    9月收益率由跌转升，10年期公债收益率本周触及11周高位，因美联储暗示可能于12月
升息，特朗普推出税改计划，联邦预算赤字和借款可能增加的忧虑加重。
    
    -----------------------1907 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动            
    两年期公债                99-204/256   1.4787    0.024
    三年期公债                99-80/256    1.6143    0.036        
    五年期公债                99-196/256   1.9244    0.029
    七年期公债                99-196/256   2.1613    0.026
    10年期公债                99-92/256    2.3229    0.016
    30年期公债                97-220/256   2.8569    -0.011(完) (编译 刘静；审校 李军)

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