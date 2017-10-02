美国债市：收益率升高，因美股上涨和经济数据强劲

* 美国制造业和建筑支出上涨，支撑收益率

* 人气仍谨慎，因拉斯维加斯和西班牙事件

路透纽约10月2日 - 美债收益率周一在震荡交投中上涨，美股创纪录新高，美元走高，因美国制造业和建筑支出数据乐观，支撑年底前再次升息预期。

稍早收益率下跌，此前拉斯维加斯发生枪击致大规模人员伤亡事件，西班牙加泰罗尼亚大区的独立公投导致欧洲政治不稳定，促使投资者买入公债避险。

“我认为美债买盘已逐渐消退，”Action Economics全球固定资产董事总经理Kim Rupert称。

“美股再创纪录新高，美元也上涨，所以我认为，资金重新流向股市，债市有点担心美联储会有什么变化，比如如果有一位更鹰派的主席，如果数据继续强劲，通胀升高，联储没有别的选择只能升息了，”她称。

但分析师称，整个市场人气仍谨慎，上周对美国总统特朗普税改计划的乐观人气也消退。

“考虑到西班牙公投带来的政治不确定性，以及拉斯维加斯发生的不幸事件，焦点现在已从税改移开，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称。

政治紧张局势仍明显存在，但美国经济数据强劲。

9月，美国供应管理协会(ISM)制造业PIM指数升至60.8，8月为58.8，超过了58的分析师预估。该指数中的各分项指标均升高。

8月美国建筑支出也反弹，此前连续两个月下降，受助于民间和公共支出增长。建筑支出增加0.5%至1.21万亿美元。

尾盘，指标10年期美债收益率报2.333%，略高于上周五尾盘的2.326%，30年期美债收益率从2.858%升至2.864%。

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价格 收益率% 变动

两年期公债 99-202/256 1.4828 0.004

三年期公债 99-74/256 1.6227 0.009

五年期公债 99-190/256 1.9294 0.001

七年期公债 99-188/256 2.1661 0.002

10年期公债 99-72/256 2.3318 0.006

30年期公债 97-188/256 2.8633 0.005(完) (编译 刘静；审校 母红)