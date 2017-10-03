美国债市：公债收益率回落，因投资者仍然保持谨慎

* 阿布扎比发行100亿美元主权债吸引了强劲需求 * 交易商卖出长期公债，以对冲阿布扎比公债发行 * 市场开始关注下任美联储主席人选的消息 路透纽约10月3日 - 美国公债收益率周二在震荡交投中走低，因在拉 斯维加斯发生史上死伤人数最多的枪击事件两天后，投资者仍然心有余悸 ，另外，市场继续评估今年再升息一次的可能性。 拉斯维加斯发生的悲剧仍在影响投资者，FTN Financial的利率策略 师Jim Vogel说。 一名64岁的独狼枪手周日在拉斯维加斯的一个户外乡村音乐节上开枪 ，导致至少59人死亡，成为美国现代历史上死亡人数最多的枪击事件。枪 手在曼德勒海湾大酒店的32层楼用数支机关枪向人群扫射，随后自杀。 “这仍像一团乌云般笼罩在市场上空。现在人们不敢大举押注，只是 小打小闹，”Vogel说。 不过，美国30年期公债收益率上扬，投资者吸收阿布扎比规模达100 亿美元的主权债发行，分析师称。 阿布扎比周二标售史上首批30年期公债，这是其三批总计100亿美元 公债发行的一部分。阿布扎比此次发行五年、10年和30年期公债，吸引了 超过300亿美元的需求。 投资者抛售长期公债，以此来对冲阿布扎比的新债发行，分析师表示 。 指标10年期公债收益率 报2.335%，略低于周一尾盘的2.3 37%。30年期公债收益率 从周一尾盘的2.865%升至2.876%。 美国两年期公债收益率 报1.475%，低于周一尾盘的1.487% 。 Seaport Global Holdings的Tom di Galoma说，公债市场开始将注意 力转向白宫甄选明年开始的新一届美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席 人选的消息。 除了现任主席叶伦外，被考虑的人选还包括，前美联储理事瓦尔许和 现任理事鲍威尔。后两位上周在白宫与总统特朗普会谈。叶伦的任期将在 明年2月结束。 “未来两到三周内，无论宣布谁接任联储主席一职，都将被视为鹰派 之举，因为叶伦的立场太过鸽派，”di Galoma说。 “因此，我认为，市场开始支持这样的理论，即无论谁接任美联储主 席，未来升息的步伐都要快于叶伦连任的情况，”他补充说。 市场还关注本周出炉的美国非农就业报告，从中寻找12月升息与否的 线索。 -----------------------1827 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-206/256 1.475 -0.012 三年期公债 99-80/256 1.6147 -0.013 五年期公债 99-198/256 1.9228 -0.011 七年期公债 99-196/256 2.1613 -0.010 10年期公债 99-68/256 2.3336 -0.003 30年期公债 97-128/256 2.8752 0.010(完) (编译 母红; 审校 刘静)