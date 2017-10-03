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美国债市：公债收益率回落，因投资者仍然保持谨慎
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#债券
2017年10月3日 / 晚上7点35分 / 15 天前

美国债市：公债收益率回落，因投资者仍然保持谨慎

2 分钟阅读

    * 阿布扎比发行100亿美元主权债吸引了强劲需求
    * 交易商卖出长期公债，以对冲阿布扎比公债发行
    * 市场开始关注下任美联储主席人选的消息

    路透纽约10月3日 - 美国公债收益率周二在震荡交投中走低，因在拉
斯维加斯发生史上死伤人数最多的枪击事件两天后，投资者仍然心有余悸
，另外，市场继续评估今年再升息一次的可能性。
    
    拉斯维加斯发生的悲剧仍在影响投资者，FTN Financial的利率策略
师Jim Vogel说。
    
    一名64岁的独狼枪手周日在拉斯维加斯的一个户外乡村音乐节上开枪
，导致至少59人死亡，成为美国现代历史上死亡人数最多的枪击事件。枪
手在曼德勒海湾大酒店的32层楼用数支机关枪向人群扫射，随后自杀。            

    “这仍像一团乌云般笼罩在市场上空。现在人们不敢大举押注，只是
小打小闹，”Vogel说。

    不过，美国30年期公债收益率上扬，投资者吸收阿布扎比规模达100
亿美元的主权债发行，分析师称。

    阿布扎比周二标售史上首批30年期公债，这是其三批总计100亿美元
公债发行的一部分。阿布扎比此次发行五年、10年和30年期公债，吸引了
超过300亿美元的需求。
    
    投资者抛售长期公债，以此来对冲阿布扎比的新债发行，分析师表示
。
    
    指标10年期公债收益率           报2.335%，略低于周一尾盘的2.3
37%。30年期公债收益率           从周一尾盘的2.865%升至2.876%。 
    
    美国两年期公债收益率          报1.475%，低于周一尾盘的1.487%
。 
    
    Seaport Global Holdings的Tom di Galoma说，公债市场开始将注意
力转向白宫甄选明年开始的新一届美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席
人选的消息。
    
    除了现任主席叶伦外，被考虑的人选还包括，前美联储理事瓦尔许和
现任理事鲍威尔。后两位上周在白宫与总统特朗普会谈。叶伦的任期将在
明年2月结束。

    “未来两到三周内，无论宣布谁接任联储主席一职，都将被视为鹰派
之举，因为叶伦的立场太过鸽派，”di Galoma说。

    “因此，我认为，市场开始支持这样的理论，即无论谁接任美联储主
席，未来升息的步伐都要快于叶伦连任的情况，”他补充说。
    
    市场还关注本周出炉的美国非农就业报告，从中寻找12月升息与否的
线索。
    
       -----------------------1827 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动      
     
    两年期公债                99-206/256   1.475     -0.012
　　三年期公债              　99-80/256    1.6147    -0.013
    五年期公债                99-198/256   1.9228    -0.011
　　七年期公债             　 99-196/256   2.1613    -0.010 
    10年期公债                99-68/256    2.3336    -0.003
    30年期公债                97-128/256   2.8752    0.010(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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