重发-美国债市：公债收益率持平至小涨，关注周五美国公布非农就业报告

(重发以修改直接提取代码) * 美国9月ISM非制造业指数上升 * 美国9月民间就业数据超预期 * 关注周五美国非农就业报告 路透纽约10月4日 - 美国公债收益率周三持稳至上涨，此前美国公布的一个服务业数据 触及12年高位，抵消了一些对即将公布的非农就业报告的担忧。 美国供应管理协会(ISM)公布，9月非制造业指数由8月的55.3升至59.8后，公债收益率 走强。 数据公布后，美国长期公债收益率触及日高。但在午后中段，收益率脱离高位。 Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示，“我感觉市场有大量的空头，但没有足够 的卖盘大幅推高收益率，所以有一些投资人开始回补一些空头。” 在ISM数据出炉前的早盘多数时间，公债收益率下滑，受对即将公布的美国9月非农就业 报告不确定性影响。该数据预计将反映上月飓风对美国的影响。 “非农就业报告的不确定性水准很高，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表 示，“分析师觉得很难判断飓风对就业数据的影响。” 根据路透调查，华尔街分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万 。 Jefferies的Simons称，许多投资人相信周五的就业数据或多或少会因飓风因素而失真 。 “所以我不知道是否会有很多投资人指望从就业数据中找到方向，”他补充说。 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民营雇主新增13.5个就业 岗位，为2016年10月来最小增幅。路透调查访问的分析师此前预测为增加12.5万个。8月民 间就业岗位增幅从最初报告的23.7万个下修至22.8万个。 BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli指出，难以判断ADP就业数据对周五的就 业报告有多少暗示。 “符合预估的ADP数据令市场仍预计，非农就业报告将因飓风而疲弱。”他表示。 指标10年期公债收益率 尾盘报2.333%，略高于周二尾盘的2.332%。30年期 公债收益率 从周二尾盘的2.872%升至2.877%。 美国两年期公债收益率 小涨至1.479%。 -----------------------1849 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-204/256 1.4791 0.004 三年期公债 99-80/256 1.6149 0.000 五年期公债 99-194/256 1.9262 0.003 七年期公债 99-196/256 2.1613 0.002 10年期公债 99-68/256 2.3337 0.002 30年期公债 97-116/256 2.8776 0.006(完) (编译 李军; 审校 母红)