FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重发-美国债市：公债收益率持平至小涨，关注周五美国公布非农就业报告
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
深度分析
调查：日本企业希望安倍执政联盟胜选 但不希望其大获全胜
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
时事要闻
希拉里称与朝鲜开战的威胁“危险且短视”
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#债券
2017年10月4日 / 晚上7点23分 / 13 天前

重发-美国债市：公债收益率持平至小涨，关注周五美国公布非农就业报告

2 分钟阅读

 (重发以修改直接提取代码)
    * 美国9月ISM非制造业指数上升
    * 美国9月民间就业数据超预期
    * 关注周五美国非农就业报告

    路透纽约10月4日 - 美国公债收益率周三持稳至上涨，此前美国公布的一个服务业数据
触及12年高位，抵消了一些对即将公布的非农就业报告的担忧。
    
    美国供应管理协会(ISM)公布，9月非制造业指数由8月的55.3升至59.8后，公债收益率
走强。
    
    数据公布后，美国长期公债收益率触及日高。但在午后中段，收益率脱离高位。
    
    Jefferies货币市场分析师Tom Simons表示，“我感觉市场有大量的空头，但没有足够
的卖盘大幅推高收益率，所以有一些投资人开始回补一些空头。”
    
    在ISM数据出炉前的早盘多数时间，公债收益率下滑，受对即将公布的美国9月非农就业
报告不确定性影响。该数据预计将反映上月飓风对美国的影响。
    
    “非农就业报告的不确定性水准很高，”法国兴业银行利率策略师Bruno Braizinha表
示，“分析师觉得很难判断飓风对就业数据的影响。”
    
    根据路透调查，华尔街分析师预计美国9月非农就业岗位仅增加9万，低于8月的15.6万
。
    
    Jefferies的Simons称，许多投资人相信周五的就业数据或多或少会因飓风因素而失真
。
    
    “所以我不知道是否会有很多投资人指望从就业数据中找到方向，”他补充说。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国9月民营雇主新增13.5个就业
岗位，为2016年10月来最小增幅。路透调查访问的分析师此前预测为增加12.5万个。8月民
间就业岗位增幅从最初报告的23.7万个下修至22.8万个。
    
    BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli指出，难以判断ADP就业数据对周五的就
业报告有多少暗示。
    
    “符合预估的ADP数据令市场仍预计，非农就业报告将因飓风而疲弱。”他表示。
    
    指标10年期公债收益率           尾盘报2.333%，略高于周二尾盘的2.332%。30年期
公债收益率           从周二尾盘的2.872%升至2.877%。 
    
    美国两年期公债收益率          小涨至1.479%。 
        
       -----------------------1849 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动           
    两年期公债                99-204/256   1.4791    0.004
　　三年期公债              　99-80/256    1.6149    0.000
    五年期公债                99-194/256   1.9262    0.003
　　七年期公债             　 99-196/256   2.1613    0.002
    10年期公债                99-68/256    2.3337    0.002
    30年期公债                97-116/256   2.8776    0.006(完) (编译 李军; 审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below