美国债市：公债收益率上涨，因联储官员支持12月升息

* 联储官员支持12月升息 * 现预计12月升息可能性为80% 路透纽约10月5日 - 美国公债收益率周四上涨，受助于美国股市持续走高，以及美国联 邦储备理事会(FED/美联储)官员对经济发表乐观言论，支持12月再升息一次观点。 费城联储主席哈克在CNBC称，他仍预计12月升息一次。哈克是公开市场委员会(FOMC)有 投票权的委员。 旧金山联储主席威廉姆斯也表示，只要其它经济数据指向经济持续增强，无需见到通胀 升得更高来支撑今年再升息一次。威廉姆斯明年在FOMC有投票权。 联储官员发表言论后，CME的FedWatch显示，利率期货市场消化了逾80%的12月升息可能 性。 投资者在等待周五出炉的美国非农就业数据，尽管主要数据可能受到上月侵袭美国的飓 风影响而失真。 根据路透调查，华尔街分析师预计，9月仅新增9万个非农就业岗位，低于8月的15.6万 个。 DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，他不确定美国就业数据对金融市场的影响，因 预计飓风会令数据失真。 分析师称，长期公债空头仓位过多，投资者现在在预期周五因为就业数据而交投波动前 轧平仓位。 9月，美国10年期公债收益率升了约20个基点，30年期公债收益率攀升了13个基点，受 助于通胀走高和美联储对经济前景更加乐观。 尾盘，指标10年期公债收益率 报2.349%，高于周三尾盘的2.332%，30年期 公债收益率 从2.877%升至2.891%。 美国两年期公债收益率 从周三的1.479%升至1.495%。 周四的数据显示，美国经济有潜在力道。截至9月30日当周初请失业金人数降至26万人 ，降幅大于预期。 另外数据显示，8月美国贸易逆差缩窄至424亿美元，为2016年9月以来最小。 -----------------------1908 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-196/256 1.4953 0.016 三年期公债 99-70/256 1.6288 0.014 五年期公债 99-170/256 1.946 0.022 七年期公债 99-164/256 2.1807 0.022 10年期公债 99-32/256 2.3498 0.018 30年期公债 97-44/256 2.892 0.015(完) (编译 刘静；审校 李军)