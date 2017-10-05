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美国债市：公债收益率上涨，因联储官员支持12月升息
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#债券
2017年10月5日 / 晚上8点04分 / 13 天前

美国债市：公债收益率上涨，因联储官员支持12月升息

2 分钟阅读

    * 联储官员支持12月升息
    * 现预计12月升息可能性为80%

    路透纽约10月5日 - 美国公债收益率周四上涨，受助于美国股市持续走高，以及美国联
邦储备理事会(FED/美联储)官员对经济发表乐观言论，支持12月再升息一次观点。
    
    费城联储主席哈克在CNBC称，他仍预计12月升息一次。哈克是公开市场委员会(FOMC)有
投票权的委员。
    
    旧金山联储主席威廉姆斯也表示，只要其它经济数据指向经济持续增强，无需见到通胀
升得更高来支撑今年再升息一次。威廉姆斯明年在FOMC有投票权。
    
    联储官员发表言论后，CME的FedWatch显示，利率期货市场消化了逾80%的12月升息可能
性。
    
    投资者在等待周五出炉的美国非农就业数据，尽管主要数据可能受到上月侵袭美国的飓
风影响而失真。
    
    根据路透调查，华尔街分析师预计，9月仅新增9万个非农就业岗位，低于8月的15.6万
个。
    
    DRW Trading市场策略师Lou Brien表示，他不确定美国就业数据对金融市场的影响，因
预计飓风会令数据失真。
    
    分析师称，长期公债空头仓位过多，投资者现在在预期周五因为就业数据而交投波动前
轧平仓位。
    
    9月，美国10年期公债收益率升了约20个基点，30年期公债收益率攀升了13个基点，受
助于通胀走高和美联储对经济前景更加乐观。
    
    尾盘，指标10年期公债收益率           报2.349%，高于周三尾盘的2.332%，30年期
公债收益率           从2.877%升至2.891%。
    
    美国两年期公债收益率          从周三的1.479%升至1.495%。
    
    周四的数据显示，美国经济有潜在力道。截至9月30日当周初请失业金人数降至26万人
，降幅大于预期。
    
    另外数据显示，8月美国贸易逆差缩窄至424亿美元，为2016年9月以来最小。
    
    -----------------------1908 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动           
    两年期公债                99-196/256   1.4953    0.016
　　三年期公债              　99-70/256    1.6288    0.014
    五年期公债                99-170/256   1.946     0.022
　　七年期公债             　 99-164/256   2.1807    0.022
    10年期公债                99-32/256    2.3498    0.018
    30年期公债                97-44/256    2.892     0.015(完) (编译 刘静；审校 李军)

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