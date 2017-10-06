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美国债市：公债收益率上涨，因9月失业率下降且薪资增长加快
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#债券
2017年10月6日 / 晚上7点48分 / 12 天前

美国债市：公债收益率上涨，因9月失业率下降且薪资增长加快

2 分钟阅读

    * 朝鲜准备试射远程导弹-报道
    * 9月美国就业岗位减少，但薪资增长
    * 美国12月升息预期未变

    路透纽约10月6日 - 美国公债收益率周五上涨，此前发布的数据显示，因受飓风哈维和
伊尔玛影响，全球最大经济体－美国上月的就业岗位减少，但报告中关于失业率和薪资增长
部分的内容，说明劳动力市场仍在改善。
    
    就业数据没有改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月政策会议上升息的预期。
    
    就业数据发布后，美国指标10年期公债收益率攀升至五个月高位，30年期收益率升至两
个月高位。
    
    美国两年期公债收益率急升至九年高位。
    
    “尽管逊于预期的程度很大，但资本市场应该忽略短期数据，将其同未来几个月数据反
弹一并来看，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。
    
    “12月再升息25个基点仍是基本预期。数据发布后，利率和联邦基金利率期货市场走势
符合我们的观点。”他还表示。
    
    不过分析师表示，在报道称朝鲜准备试射远程导弹后，公债收益率升幅缩窄。
    
    俄新社援引一位俄罗斯议员称，朝鲜认为此次试射的导弹能够到达美国西海岸。该议员
10月2-6日期间访问了朝鲜。
    
    美国公布9月非农就业岗位减少3.3万，但失业率降至2001年2月来最低的4.2%，另外平
均时薪增加0.12美元或0.5%，8月为增长0.2%。
    
    美国就业数据发布后，根据CME的FedWatch，利率期货市场消化的12月升息可能性为超
过90%。
    
    市场人士近期越来越不关注非农就业岗位的增减，反而更关注薪资的增长。
    
    尾盘，美国10年期公债收益率           报2.369%，高于周四的2.35%，但收益率从2.
4%之上的5月11日以来最高水平回落。
    
    美国30年期公债收益率           报2.904%，脱离了8月1日以来最高的2.933%。
    
    美国两年期公债收益率          离开九年高位，尾盘报1.512%。
    
     -----------------------1902 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%     变动           
    两年期公债                99-188/256   1.5121    0.017
　　三年期公债              　99-56/256    1.649     0.017
    五年期公债                99-146/256   1.9661    0.018
　　七年期公债             　 99-136/256   2.1978    0.017
    10年期公债                98-248/256   2.3679    0.018
    30年期公债                96-232/256   2.9056    0.013(完) (编译 刘静；审校 李军)

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