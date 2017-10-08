重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因9月失业率下降且薪资增长加快

* 朝鲜准备试射远程导弹-报导 * 9月美国就业岗位减少，但薪资增长 * 美国12月升息预期未变 路透纽约10月6日 - 美国公债收益率周五上涨，此前发布的数据显示，因受飓风哈维和 伊尔玛影响，全球最大经济体－美国上月的就业岗位减少，但报告中关于失业率和薪资增长 部分的内容，说明劳动力市场仍在改善。 就业数据没有改变美国联邦储备理事会(FED/美联储)在12月政策会议上升息的预期。 就业数据发布后，美国指标10年期公债收益率攀升至五个月高位，30年期收益率升至两 个月高位。 美国两年期公债收益率急升至九年高位。 “尽管逊于预期的程度很大，但资本市场应该忽略短期数据，将其同未来几个月数据反 弹一并来看，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。 “12月再升息25个基点仍是基本预期。数据发布后，利率和联邦基金利率期货市场走势 符合我们的观点。”他还表示。 不过分析师表示，在报导称朝鲜准备试射远程导弹后，公债收益率升幅缩窄。 俄新社援引一位俄罗斯议员称，朝鲜认为此次试射的导弹能够到达美国西海岸。该议员 10月2-6日期间访问了朝鲜。 美国公布9月非农就业岗位减少3.3万，但失业率降至2001年2月来最低的4.2%，另外平 均时薪增加0.12美元或0.5%，8月为增长0.2%。 美国就业数据发布后，根据CME的FedWatch，利率期货市场消化的12月升息可能性为超 过90%。 市场人士近期越来越不关注非农就业岗位的增减，反而更关注薪资的增长。 尾盘，美国10年期公债收益率 报2.369%，高于周四的2.35%，但收益率从2. 4%之上的5月11日以来最高水平回落。 美国30年期公债收益率 报2.904%，脱离了8月1日以来最高的2.933%。 美国两年期公债收益率 离开九年高位，尾盘报1.512%。 -----------------------1902 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-188/256 1.5121 0.017 三年期公债 99-56/256 1.649 0.017 五年期公债 99-146/256 1.9661 0.018 七年期公债 99-136/256 2.1978 0.017 10年期公债 98-248/256 2.3679 0.018 30年期公债 96-232/256 2.9056 0.013 (完) (编译 刘静；审校 李军)