美国债市：标售获强劲需求后公债价格上涨，市场静待CPI数据

* 财政部标售120亿美元30年期公债，获稳健需求 * 市场聚焦周五出炉的消费者物价指数 * 朝鲜忧虑增添了避险买盘 路透纽约10月12日 - 美国公债价格周四上涨，此前财政部标售120亿美元公债获强劲需 求，投资者在周五发布消费者物价指数(CPI)前调整头寸。 30年期公债标售得标利率略低于标售前二级市场水平，得标倍数为2.53，为2015年9月 以来最高。 “标售结果不错，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称，“市场有需求 ，近期遭抛售后收益率稳定下来。” 周三标售的240亿美元三年期公债和200亿美元10年期公债也获稳健需求。 美国地质调查局(USGS)周四称，朝鲜之前进行过核试验的地区发生了“类似于地震”的 事件，无法确定是自然的还是人为的，此消息也支撑买盘。 指标10年期美债 价格升5/32，收益率报2.327%，周三尾盘为2.345%。 交易员将注意力转向周五出炉的消费者物价数据，以寻找通胀是否上升的更多迹象。 美国劳工部周四公布，9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，9月最终需 求PPI较上年同期上升2.6%，为2012年2月以来的最大增幅。 “PPI有些好转，但不能真正解释好CPI，”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg称 ，“我认为市场主要仍在等待明天的CPI报告。” 上周五，10年期美债收益率跳升至5月11日以来最高的2.402%，因9月就业报告显示薪资 增长，提振了通胀上升预期。 但分析师称，数据受到近期的飓风影响，飓风减少的更多的是低收入工作岗位，而不是 高收入岗位。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的9月会议记录显示，决策者对通胀上升前 景以及在通胀不上升情况下未来升息路径进行了深入的讨论。 -----------------------1820 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (+) 1.517 五年期公债 99-22/32 (+02/32) 1.943 10年期公债 99-11/32 (+05/32) 2.327 30年期公债 97-28/32 (+12/32) 2.857(完) (编译 刘静；审校 李军)