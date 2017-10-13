美国债市：公债收益率跌至两周低点，因通胀数据令人失望

* 美国9月通胀温和，零售销售增加 * 10年期公债收益率降至9月27日来最低 * 特朗普警告可能终止伊朗核协议 路透纽约10月13日 - 美国公债收益率周五跌至两周低点，此前美国公布的消费者物价 数据显示通胀仍然温和，令原本预计通胀将改善的投资人大失所望。 9月不计入食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)仅升0.1%，按年升幅为1.7%。 核心CPI同比升幅已经连续五个月保持在1.7%。 “通胀疲弱的局面真的是无法粉饰了，而且是普遍意义上的疲弱。”BMO Capital Mark ets利率策略师Aaron Kohli表示，“美联储原本指望通胀反弹，但目前没有数据支持。” 周五，地缘政治忧虑也令对美债的避险买盘增加，此前美国总统特朗普选择不再核证伊 朗遵守2015年核协议，并警告可能最终终止该协议。 指标10年期美债 价格升13/32，收益率报2.278%，为9月27日来最低，周四 尾盘为2.323%。 周五公布的其它数据显示，美国9月零售销售录得两年半最大升幅，可能是因遭飓风哈 维和伊尔玛吹袭的地区重建和清理工作带动了对建材和汽车的需求。 上周五，10年期公债收益率跳升至2.402%，为5月11日来最高，当日政府发布的9月非农 就业报告显示薪资增长，带动了对通胀将跳升的预期。 不过分析师表示，数据可能因近期飓风因素而失真。飓风减少的更多的是低收入工作岗 位，而不是高收入岗位。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的9月会议记录显示，决策者对通胀上升前 景以及在通胀不上升情况下未来升息路径进行了深入的讨论。 周日美联储主席叶伦将在华盛顿就全球经济成长发表讲话。 -----------------------1842 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (+01/32) 1.497 五年期公债 99-28/32 (+05/32) 1.905 10年期公债 99-24/32 (+13/32) 2.278 30年期公债 98-24/32 (+26/32) 2.813(完) (编译 李军; 审校 刘静)