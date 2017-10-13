FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
美国债市：公债收益率跌至两周低点，因通胀数据令人失望
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月13日 / 晚上7点16分 / 7 天前

美国债市：公债收益率跌至两周低点，因通胀数据令人失望

2 分钟阅读

    * 美国9月通胀温和，零售销售增加
    * 10年期公债收益率降至9月27日来最低
    * 特朗普警告可能终止伊朗核协议

    路透纽约10月13日 - 美国公债收益率周五跌至两周低点，此前美国公布的消费者物价
数据显示通胀仍然温和，令原本预计通胀将改善的投资人大失所望。
    
    9月不计入食品和能源的核心消费者物价指数(CPI)仅升0.1%，按年升幅为1.7%。
    
    核心CPI同比升幅已经连续五个月保持在1.7%。
    
    “通胀疲弱的局面真的是无法粉饰了，而且是普遍意义上的疲弱。”BMO Capital Mark
ets利率策略师Aaron Kohli表示，“美联储原本指望通胀反弹，但目前没有数据支持。”
    
    周五，地缘政治忧虑也令对美债的避险买盘增加，此前美国总统特朗普选择不再核证伊
朗遵守2015年核协议，并警告可能最终终止该协议。
    
    指标10年期美债           价格升13/32，收益率报2.278%，为9月27日来最低，周四
尾盘为2.323%。
    
    周五公布的其它数据显示，美国9月零售销售录得两年半最大升幅，可能是因遭飓风哈
维和伊尔玛吹袭的地区重建和清理工作带动了对建材和汽车的需求。
    
    上周五，10年期公债收益率跳升至2.402%，为5月11日来最高，当日政府发布的9月非农
就业报告显示薪资增长，带动了对通胀将跳升的预期。
    
    不过分析师表示，数据可能因近期飓风因素而失真。飓风减少的更多的是低收入工作岗
位，而不是高收入岗位。

    美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的9月会议记录显示，决策者对通胀上升前
景以及在通胀不上升情况下未来升息路径进行了深入的讨论。
    
    周日美联储主席叶伦将在华盛顿就全球经济成长发表讲话。
    
    -----------------------1842 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动        收益率%     
    两年期公债                99-25/32   (+01/32)     1.497
　　五年期公债                99-28/32   (+05/32)     1.905
　　10年期公债                99-24/32   (+13/32)     2.278
    30年期公债                98-24/32   (+26/32)     2.813(完) (编译 李军; 审校 刘静)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below