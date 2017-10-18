更正-美国债市：两年期公债收益率创2008年来最高，较可比德债利差触17年最宽

(更正：因英文原文有误，标题、第一段和倒数第三段应为“2008年11月来最高”，非“2007年11月来最高”。)

路透10月18日 - 美国两年期公债收益率周三升至2008年11月来最高，因对全球收紧货币政策的预期带动债市投资人抛售较短期公债。

美国两年期公债较可比德债利差跳升至2000年2月来最高水准，因投资人认为欧洲央行对通胀的政策立场没有美国联邦储备理事会(FED/美联储)那么强硬。

公债收益率隔夜已经上涨，分析师称，受中国国家主席习近平在中共十九大上的讲话、美联储官员鹰派言论以及美国政府推进政策取得进展的迹象带动。

分析师表示，市场认为习近平的讲话对中国和全球的经济成长有支撑作用，令美国公债的避险吸引力下降。

纽约联储总裁杜德利称美联储看来将继续升息之路，看来是呼应美联储主席叶伦周日的言论后，对公债的抛售加剧。

“本周美联储官员讲话的基调更偏鹰派，”法国兴业银行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示，“市场已经注意到这一点，以及全球撤出宽松政策。”

Rajappa还指出，美国公债收益率同欧债收益率一道上升。对欧洲央行可能暗示延长购买计划但降低每次购债规模的预期升温，欧洲央行将在下周四举行货币政策会议。

上周，路透报导，欧洲央行决策者基本对延长购买计划但降低购债规模达成一致，预估集中在延长九个月。

尽管过去几日，德债和英债收益率下滑，而美债收益率上涨，“但今日走势方向一致，”Rajappa称。

美国两年期公债收益率升至1.571%，为2008年11月来最高。

指标10年期公债尾盘跌12/32，收益率报2.341%，稍早攀升至一周高位。

30年期公债跌31/32，收益率报2.851%，稍早触及六日高位。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)