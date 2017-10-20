美国债市：公债收益率攀升，此前美国参议院批准2018财年预算案

* 投资人抛售公债，因参议院投票提升减税希望 * 美国两年期公债收益率接近九年高位，10年期公债收益率升至两周 高位 * 对美联储主席提名人选的揣测仍令交易商紧张 * 周末前英退和加泰罗尼亚忧虑限制了公债收益率的升幅 路透纽约10月20日 - 美国公债收益率周五上涨，两年期公债收益率 触及近九年高位，因在美国参议院通过了预算决议后，投资人担心通胀上 升和联邦借款增加，遂减持公债仓位。 美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革 清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路 。 对联邦政府为减税注资而增加借款以及因此通胀可能上升的担忧，扭 转了周四尾盘公债市场的升势。周四尾盘，有报道称，美国总统特朗普倾 向提名现任美国联邦储备理事会(FED、美联储)理事鲍威尔出任美联储主 席，市场认为鲍威尔不太可能改变目前联储的宽松政策立场后，公债价格 反弹。 “有关税改的人气看来更有建设性，但还要看改革具体内容。”AXA Investment Managers固定收益部门投资长Chris Iggo表示。 根据路透数据，指标10年期公债 收益率触及两周高位2.3 92%，尾盘报2.383%，升6个基点，本周录得五周最大周线升幅。 两年期美债 收益率跌触及近九年最高的1.580%，因投资人 押注减税计划将带动经济成长提速，能让美联储进一步加息。 对英国和欧盟官员就退欧事宜进行磋商的担忧限制了美债收益率的升 势。对西班牙政府处理加泰罗尼亚闹独立的不安情绪也限制了对避险美债 的一些抛盘。 在过去24小时，债市经历了一些波动，受有关特朗普总统可能心仪谁 出任下一任美联储主席的报道影响。 交易商一直在揣摩美国总统特朗普可能会从五位候选人中选择哪位担 任美下任联储主席：现任美联储主席叶伦、白宫国家经济委员会主任柯恩 (Gary Cohn)、前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)、美联储理事鲍威尔(J erome Powell)和斯坦福大学经济学教授泰勒(John Taylor)。 预计特朗普将在未来几天内宣布他的提名人选。 “我们预计会有变动，但我们看不清方向。”R.W. Pressprich & Co .公债和机构债交易部门主管Larry Milstein称。 市场认为，鲍威尔会坚持美联储逐步升息路径和放松金融监管的政策 立场。 周五，特朗普对福克斯商业新闻表示，他考虑让鲍威尔和泰勒两人一 个出任美联储主席，一个出任副主席，但也不排除叶伦续任的可能性。 -----------------------1905 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-156/256 1.5804 0.025 三年期公债 99-188/256 1.7168 0.027 五年期公债 99-82/256 2.0202 0.045 七年期公债 99-84/256 2.23 0.055 10年期公债 98-220/256 2.3809 0.060 30年期公债 97-40/256 2.8929 0.065(完) (编译 李军; 审校 刘静)