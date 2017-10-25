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美国债市：公债收益率上升，因美国数据强劲及对美联储主席提名的揣测
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#债券
2017年10月25日 / 晚上7点57分 / 更新于 10 小时前

美国债市：公债收益率上升，因美国数据强劲及对美联储主席提名的揣测

2 分钟阅读

    * 强劲的美国耐久财订单和楼市数据扶助提振公债收益率
    * 美国五年期公债标售需求疲弱

    路透纽约10月25日 - 美国公债收益率周三攀升，受强劲的美国耐久财订单和新屋销售
数据提振，投资人还在揣测美国总统特朗普对美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席的提名
人选。
    
    指标10年期公债收益率触及七个月高位，30年期公债收益率攀升至五个月峰值。两年期
公债收益率也上涨，升至九年最高。
    
    在数据显示，上月美国非国防资本财新订单增加1.3%，新屋销售猛增近19%，至近十年
最高后，公债收益率扩大涨幅。
    
    U.S. Bank Wealth Management投资长Bill Northey表示，公债收益率上涨是受到“一
波强劲的美国经济数据”支撑。
    
    对特朗普总统美联储主席提名人选的讨论也影响市场。现任美联储主席叶伦、斯坦福大
学教授泰勒(John Taylor)和美联储理事鲍威尔被认为都较有可能获得提名。
    
    分析师表示，泰勒近期备受关注，他获提名的可能性很强带动了收益率攀升。
    
    周三美国财政部标售340亿美元五年期公债，需求平平。得标利率为2.058%，高于标售
前二级市场水准，且为2011年4月来最高。
    
    此次标售的投标倍数仅为2.44，为6月来最低。
    
    疲弱的五年期公债标售前，周二进行的两年期公债标售同样是乏善可陈。
    
    “过去一个月，公债市场全线遭抛售的情况已经很久没有出现了，”Jefferies & Co货
币市场分析师Tom Simons称，“所以在市场已处疲弱之际，很难进场支持新债的发售。”
    
    周四，美国财政部还将发售280亿美元七年期公债。
    
    午后，美国10年期公债           收益率升至2.440%，高于周二尾盘的2.406%，稍早
该收益率触及3月21日来最高的2.475%。
    
    30年期美国公债           收益率报2.951%，高于周二尾盘的2.923%。30年期美国公
债收益率盘中升至五个月高位2.980%。

    美国两年期公债          报1.602%，高于上日尾盘的1.577%。该收益率稍早触及九年
高位1.623%。

    -----------------------1907GMT------------------------- 
    
                                价格       收益率%    变动        
    两年期公债                 99-202/256   1.6068    0.030
    三年期公债                 99-176/256   1.7333    0.019
    五年期公债                 99-42/256    2.0541    0.027
    七年期公债                 99-8/256     2.2768    0.032
    10年期公债                 98-92/256    2.439     0.033
    30年期公债                 96-12/256    2.9502    0.027(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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