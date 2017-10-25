美国债市：公债收益率上升，因美国数据强劲及对美联储主席提名的揣测

* 强劲的美国耐久财订单和楼市数据扶助提振公债收益率 * 美国五年期公债标售需求疲弱 路透纽约10月25日 - 美国公债收益率周三攀升，受强劲的美国耐久财订单和新屋销售 数据提振，投资人还在揣测美国总统特朗普对美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席的提名 人选。 指标10年期公债收益率触及七个月高位，30年期公债收益率攀升至五个月峰值。两年期 公债收益率也上涨，升至九年最高。 在数据显示，上月美国非国防资本财新订单增加1.3%，新屋销售猛增近19%，至近十年 最高后，公债收益率扩大涨幅。 U.S. Bank Wealth Management投资长Bill Northey表示，公债收益率上涨是受到“一 波强劲的美国经济数据”支撑。 对特朗普总统美联储主席提名人选的讨论也影响市场。现任美联储主席叶伦、斯坦福大 学教授泰勒(John Taylor)和美联储理事鲍威尔被认为都较有可能获得提名。 分析师表示，泰勒近期备受关注，他获提名的可能性很强带动了收益率攀升。 周三美国财政部标售340亿美元五年期公债，需求平平。得标利率为2.058%，高于标售 前二级市场水准，且为2011年4月来最高。 此次标售的投标倍数仅为2.44，为6月来最低。 疲弱的五年期公债标售前，周二进行的两年期公债标售同样是乏善可陈。 “过去一个月，公债市场全线遭抛售的情况已经很久没有出现了，”Jefferies & Co货 币市场分析师Tom Simons称，“所以在市场已处疲弱之际，很难进场支持新债的发售。” 周四，美国财政部还将发售280亿美元七年期公债。 午后，美国10年期公债 收益率升至2.440%，高于周二尾盘的2.406%，稍早 该收益率触及3月21日来最高的2.475%。 30年期美国公债 收益率报2.951%，高于周二尾盘的2.923%。30年期美国公 债收益率盘中升至五个月高位2.980%。 美国两年期公债 报1.602%，高于上日尾盘的1.577%。该收益率稍早触及九年 高位1.623%。 -----------------------1907GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-202/256 1.6068 0.030 三年期公债 99-176/256 1.7333 0.019 五年期公债 99-42/256 2.0541 0.027 七年期公债 99-8/256 2.2768 0.032 10年期公债 98-92/256 2.439 0.033 30年期公债 96-12/256 2.9502 0.027(完) (编译 李军; 审校 刘静)