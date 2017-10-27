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美国债市：收益率下跌，因加泰罗尼亚危机和对美联储主席人选的臆测
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#债券
2017年10月27日 / 晚上8点35分 / 更新于 16 小时前

美国债市：收益率下跌，因加泰罗尼亚危机和对美联储主席人选的臆测

2 分钟阅读

    * 美国第三季GDP增长3.0%，好于预期
    * 加泰罗尼亚宣布从西班牙独立
    * 特朗普称倾向于选择鲍威尔担任美联储主席-彭博
    * 美联储下周开会，预计鹰派和鸽派风险并存

    路透纽约10月27日 - 美债收益率周五下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且
有报道称，特朗普总统倾向于选择美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔担任下任联
储主席。
    
    上述消息盖过了第三季美国经济增长好于预期的影响。数据显示，尽管受到伊尔玛和哈
维飓风影响，美国经济仍具韧性。
    
    美国国内生产总值(GDP)初值数据发布后，美国两年期公债收益率升至九年新高，指标1
0年期公债收益率也上涨。
    
    但收益率稍后开始回落，因报道称，加泰罗尼亚议会无视西班牙中央政府的反对，通过
了脱离西班牙的议案。西班牙中央政府准备对该地区进行直接管辖。
    
    此后彭博报道称，特朗普总统倾向让鲍威尔担任下任美联储主席。受此影响，公债收益
率进一步下跌。
    
    “交易员更加谨慎，因为他们看见加泰罗尼亚的政治分裂，且认为泰勒被任命为联储主
席的几率降低，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。
    
    鲍威尔被看做没有斯坦福经济学家泰勒那么鹰派，预计他主张延续当前的缓慢升息路径
。
    
    周五上午发布的数据显示，美国第三季国内生产总值按年增长3.0%，第二季增长3.1%，
路透调查的经济学家预计第三季增长2.5%。
    
    联邦公开市场委员会将于下周开会，可能会是风平浪静的一次会议。但道明证券在研究
报告中称，鹰派和鸽派风险并存，联储可能会对通胀前景采用更谨慎的措辞，也可能会暗示
将在12月升息。
    
    尾盘，两年期公债收益率          下跌至1.595%，周四为1.619%，GDP数据发布后，
两年期公债收益率日内升至九年高位的1.639%。
    
    美国10年期公债收益率           报2.419%，较周四尾盘的2.454%低，稍早触及七个
月新高的2.477%。
    
    美国30年期公债收益率           跌至2.930%，周四报2.961%。
    
    -----------------------1931GMT------------------------- 
    
                                价格       收益率%    变动        
    两年期公债                 99-208/256   1.5955    -0.023
    三年期公债                 99-182/256   1.7256    -0.021
    五年期公债                 99-214/256   2.0347    -0.036
    七年期公债                 99-236/256   2.2621    -0.039
    10年期公债                 98-136/256   2.4191    -0.035
    30年期公债                 96-112/256   2.93      -0.031(完) (编译 刘静；审校 母红)

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