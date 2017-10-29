重温稿-美国债市：收益率下跌，因加泰罗尼亚危机和对美联储主席人选的臆测

* 美国第三季GDP增长3.0%，好于预期 * 加泰罗尼亚宣布从西班牙独立 * 特朗普称倾向于选择鲍威尔担任美联储主席-彭博 * 美联储下周开会，预计鹰派和鸽派风险并存 路透纽约10月27日 - 美债收益率周五下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且 有报道称，特朗普总统倾向于选择美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔担任下任联 储主席。 上述消息盖过了第三季美国经济增长好于预期的影响。数据显示，尽管受到伊尔玛和哈 维飓风影响，美国经济仍具韧性。 美国国内生产总值(GDP)初值数据发布后，美国两年期公债收益率升至九年新高，指标1 0年期公债收益率也上涨。 但收益率稍后开始回落，因报道称，加泰罗尼亚议会无视西班牙中央政府的反对，通过 了脱离西班牙的议案。西班牙中央政府准备对该地区进行直接管辖。 此后彭博报道称，特朗普总统倾向让鲍威尔担任下任美联储主席。受此影响，公债收益 率进一步下跌。 “交易员更加谨慎，因为他们看见加泰罗尼亚的政治分裂，且认为泰勒被任命为联储主 席的几率降低，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称。 鲍威尔被看做没有斯坦福经济学家泰勒那么鹰派，预计他主张延续当前的缓慢升息路径 。 周五上午发布的数据显示，美国第三季国内生产总值按年增长3.0%，第二季增长3.1%， 路透调查的经济学家预计第三季增长2.5%。 联邦公开市场委员会将于下周开会，可能会是风平浪静的一次会议。但道明证券在研究 报告中称，鹰派和鸽派风险并存，联储可能会对通胀前景采用更谨慎的措辞，也可能会暗示 将在12月升息。 尾盘，两年期公债收益率 下跌至1.595%，周四为1.619%，GDP数据发布后， 两年期公债收益率日内升至九年高位的1.639%。 美国10年期公债收益率 报2.419%，较周四尾盘的2.454%低，稍早触及七个 月新高的2.477%。 美国30年期公债收益率 跌至2.930%，周四报2.961%。 -----------------------1931GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-208/256 1.5955 -0.023 三年期公债 99-182/256 1.7256 -0.021 五年期公债 99-214/256 2.0347 -0.036 七年期公债 99-236/256 2.2621 -0.039 10年期公债 98-136/256 2.4191 -0.035 30年期公债 96-112/256 2.93 -0.031(完) (编译 刘静；审校 母红)