美国债市：公债收益率下跌，因鲍威尔可能成为下一任美联储主席

* 市场关注经济数据、美联储会议和美联储主席人选公布 * 美国财长努钦预计超长公债需求不大 路透纽约10月30日 - 美国公债收益率周一下滑，因报道称美国总统特朗普可能任命美 国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔出任联储主席，市场认为他较其他人选更偏鸽派 。 了解情况的一位消息人士周一表示，鲍威尔可能接现任美联储主席叶伦的班。另外，一 位白宫官员表示，特朗普预计将在周四宣布他的选择。 “市场出现多头收益率曲线趋陡的走势，显示市场正在消化升息次数略有减少，这符合 鲍威尔的政策立场。”道明证券利率策略师Gennadiy Goldberg表示。 所谓多头收益率曲线趋陡走势就是对升息更为敏感的较短期公债收益率跌速比较长期公 债收益率来得快。 五年期公债/30年期公债收益率差 扩大至90.50个基点，高于上周五的88 .8个基点。 指标10年期公债 价格升15/32，收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。 在彭博报道，国会议员正考虑五年内逐步下调企业税的计划后，公债市场也受到支撑。 投资人原本寄望短期内减税能提振经济成长。 在彭博援引美国财长努钦表示，政府预计超长期公债需求不大后，30年期公债收益率降 至一周最低，扭转稍早收益率曲线趋陡的走势。 努钦还表示，财政部将继续关注债券需求。 一些分析师原预计，政府将推出新的超长期公债，以满足融资需求。 本周债市预计将走势波动，因有多个市场刺激因素，包括大量的经济数据、美国财政部 再融资计划、美联储会议和预计将宣布下任美联储主席人选。 “本周将非常繁忙，日程上已经有许多可能影响市场的事件。”Jefferies货币市场分 析师Thomas Simons表示。 本周最重要的经济数据是周五将出炉的10月非农就业报告。 市场预计，美联储周三结束为期两日货币政策会议后将维持利率不变。 美国财政部也将在周三宣布未来两季的再融资需求。 -----------------------1901GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-27/32 (+02/32) 1.580 五年期公债 100 (+07/32) 2.000 10年期公债 98-30/32 (+15/32) 2.374 30年期公债 97-11/32 (+1-02/32) 2.883(完) (编译 李军; 审校 刘静)