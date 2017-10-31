美国债市：公债价格持稳，市场静待宣布再融资计划和美联储会议决定

* 财政部预计周三宣布扩大公债标售规模 * 市场聚焦美联储会议和税改议案 路透纽约10月31日 - 美债价格周二持稳，因投资者等待本周的诸多事件，市场参与人 士预计公债价格可能因此会在本周余下时间里发生波动。 周三，财政部将发布再融资计划，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将结束为期两日的 政策会议，共和党议员可能会发布减税议案。 市场关注财政部的再融资计划，因预计政府将增加例行公债标售规模，因赤字扩大和美 联储缩表令融资需求上升。 “我们预计将看到2009年以来第一次扩大附息公债标售规模，”RBC Capital Markets 美国利率策略负责人Michael Cloherty称。 “供应变化方面可能会吸引很多市场关注，因为今后的标售规模很大，也因为全球央行 正退出市场。” 指标10年期公债 价格下跌1/32，收益率报2.37%，全日基本持平。 周一较长期公债收益率下跌，此前彭博援引美国财长努钦称，政府预计超长期公债需求 不大，削弱了政府将发行超长期公债的预期。 周二，五年期公债/30年期公债收益率差 从周一的88.2个基点缩减至86. 5个基点。 预计美联储周三结束为期两日的政策会议后将维持利率不变，但投资者关注12月可能升 息的新线索。 美国副总统彭斯周二将在国会山会见议员，因共和党在税改议案的关键条款方面遇到困 难，游说者对在该党自己制定的周三截止日期前议案是否做好准备感到忧虑。 预计特朗普总统将于周四宣布美联储新主席提名人，消息称，联储理事鲍威尔可能被提 名。 市场也关注经济数据，包括周三的制造业数据，周五的10月非农就业报告等。 周二美国公布10月消费者信心跳升至近17年高位后，公债收益率一度上涨。 周二的另一份报告显示，第三季薪资加速增长，8月房价持续上升，给经济前景提供进 一步支撑。 ----------------------1837GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-26/32 (-01/32) 1.592 五年期公债 99-31/32 (-02/32) 2.007 10年期公债 98-30/32 (-01/32) 2.372 30年期公债 97-17/32 (+04/32) 2.874(完) (编译 刘静；审校 李军)