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美国债市：公债收益率下降，因财政部维持公债标售规模稳定
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#债券
2017年11月1日 / 晚上7点59分 / 更新于 14 小时前

美国债市：公债收益率下降，因财政部维持公债标售规模稳定

2 分钟阅读

    * 债务上限被认为令政府融资能力复杂化
    * 美国五年期/30年期公债收益率曲线为2007年以来最平
    * 美联储维持利率不变

    路透纽约11月1日 - 美债收益率周三下跌，收益率曲线为2007年以来最平，此前美国财
政部称，未来几个月保持债券标售规模稳定，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划减
少所持债券。
    
    政府称，有意在2月宣布政策变化，且政策变化取决于财政预测。
    
    财政部借款咨询委员会(TBAC)还表示，国库券、两年期、三年期和五年期美债可能是适
合增加发行量的券种。
    
    “收益率曲线的波动相对较大，主要因为TBAC的声明称他们感觉财政部应该在短期公债
方面进行更多融资，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma称。
    
    一些分析师原本预计财政部会暗示增加发行较长期公债。
    
    指标10年期美债收益率           跌至2.37%，财政部宣布融资计划前为2.40%。
    
    五年期/30年期美债收益率曲线              趋平至最低82.7个基点，为2007年底以
来的最低水平。
    
    财政部将需要增加债券标售规模，因美联储减少市场参与，及美国财赤不断扩大。但债
务上限时限延迟至12月8日，令政府短期内的融资能力复杂化。
    
    “围绕12月8日债务上限到期以及是否能上调债务上限有许多不确定性，”BMO Capital
 Markets利率策略师Aaron Kohli称。
    
    美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储
淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响。            
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国10月民营雇主新增235,000个
就业岗位，为3月来最高，接受路透调查的分析师预估中值为200,000个。            
    
    投资者将注意力转向周五出炉的10月非农就业报告。
    
    共和党在推迟一天后将于周四发布期待已久的税改议案。
    
    美联储总统特朗普也预计将于周四宣布下任美联储主席提名人选，消息称，联储理事鲍
威尔可能得到提名。
    
    -----------------------1838GMT------------------------- 
    
                                价格       变动       收益率%            
    两年期公债                 99-25/32   (-01/32)     1.616
    五年期公债                 99-29/32   (-02/32)     2.020
    10年期公债                 98-30/32   (+01/32)     2.372
    30年期公债                 97-26/32   (+10/32)     2.860(完) (编译 刘静；审校 李军)

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