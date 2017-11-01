美国债市：公债收益率下降，因财政部维持公债标售规模稳定

* 债务上限被认为令政府融资能力复杂化 * 美国五年期/30年期公债收益率曲线为2007年以来最平 * 美联储维持利率不变 路透纽约11月1日 - 美债收益率周三下跌，收益率曲线为2007年以来最平，此前美国财 政部称，未来几个月保持债券标售规模稳定，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划减 少所持债券。 政府称，有意在2月宣布政策变化，且政策变化取决于财政预测。 财政部借款咨询委员会(TBAC)还表示，国库券、两年期、三年期和五年期美债可能是适 合增加发行量的券种。 “收益率曲线的波动相对较大，主要因为TBAC的声明称他们感觉财政部应该在短期公债 方面进行更多融资，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Galoma称。 一些分析师原本预计财政部会暗示增加发行较长期公债。 指标10年期美债收益率 跌至2.37%，财政部宣布融资计划前为2.40%。 五年期/30年期美债收益率曲线 趋平至最低82.7个基点，为2007年底以 来的最低水平。 财政部将需要增加债券标售规模，因美联储减少市场参与，及美国财赤不断扩大。但债 务上限时限延迟至12月8日，令政府短期内的融资能力复杂化。 “围绕12月8日债务上限到期以及是否能上调债务上限有许多不确定性，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称。 美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储 淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响。 民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，美国10月民营雇主新增235,000个 就业岗位，为3月来最高，接受路透调查的分析师预估中值为200,000个。 投资者将注意力转向周五出炉的10月非农就业报告。 共和党在推迟一天后将于周四发布期待已久的税改议案。 美联储总统特朗普也预计将于周四宣布下任美联储主席提名人选，消息称，联储理事鲍 威尔可能得到提名。 -----------------------1838GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 1.616 五年期公债 99-29/32 (-02/32) 2.020 10年期公债 98-30/32 (+01/32) 2.372 30年期公债 97-26/32 (+10/32) 2.860(完) (编译 刘静；审校 李军)