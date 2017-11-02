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美国债市：价格守住涨幅，因鲍威尔被提名为下任美联储主席
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#债券
2017年11月2日 / 晚上8点51分 / 更新于 13 小时前

美国债市：价格守住涨幅，因鲍威尔被提名为下任美联储主席

2 分钟阅读

    * 鲍威尔被提名为美联储主席的消息已被市场消化
    * 共和党税改计划预计将面临挑战
    * 周五公布的10月就业报告是市场焦点

    路透纽约11月2日 - 美债价格周四走高，在总统特朗普一如预期提名美国联邦储备理事
会(FED/美联储)理事鲍威尔出任下任联储主席后基本持平。
    
    市场认为，鲍威尔会坚持现任主席叶伦支持的货币政策立场，叶伦任期将于明年2月结
束。
    
    “市场自上周开始消化鲍威尔担任下任主席的消息，我认为后市将基本维持现状，”Ca
ntor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。
    
    指标10年期美债价格           升7/32，收益率报2.35%，低于周三的2.38%，上周五
曾触及2.48%。
    
    收益率曲线继续趋平，此前一日，财政部称将在未来几个月维持公债标售规模稳定，尽
管美联储计划减少所持公债。
    
    财政部借款咨询委员会(TBAC)还表示，国库券、两年期、三年期和五年期美债可能是适
合增加发行的券种。
    
    一些分析师原本预计，财政部会关注增加发行较长期公债。
    
    五年期/30年期美债收益率曲线              趋平，收益率差收窄至最低82.1个基点
，为2007年底以来的最低水平。
    
    在特朗普总统开始宣布联储主席人选时，鲍威尔与其一同露面，两年期/10年期美债收
益率差              收窄至72.8个基点，之后扩至73.5个基点。
    
    美国众议院共和党周四宣布了推迟已久的税改议案，兑现了特朗普总统竞选时作出的大
幅减税承诺，但预计计划将面临阻力。
    
    “当前版本在国会获得通过有难度，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称
，“不清楚如何为减税买单。”
    
    美债价格周四上涨，与英债收益率走低步调一致，此前英国央行10年来首次升息，表示
未来会缓慢升息。
    
    投资者的下一个焦点是周五出炉的10月非农就业报告。
    
    -----------------------1941GMT------------------------- 
    
                                价格       变动       收益率%            
    两年期公债                 99-25/32   (+01/32)     1.612
    五年期公债                 99-32/32   (+03/32)     2.003
    10年期公债                 99-04/32   (+07/32)     2.351
    30年期公债                 98-13/32   (+20/32)     2.830(完) (编译 刘静；审校 母红)

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