美国债市：价格守住涨幅，因鲍威尔被提名为下任美联储主席

* 鲍威尔被提名为美联储主席的消息已被市场消化 * 共和党税改计划预计将面临挑战 * 周五公布的10月就业报告是市场焦点 路透纽约11月2日 - 美债价格周四走高，在总统特朗普一如预期提名美国联邦储备理事 会(FED/美联储)理事鲍威尔出任下任联储主席后基本持平。 市场认为，鲍威尔会坚持现任主席叶伦支持的货币政策立场，叶伦任期将于明年2月结 束。 “市场自上周开始消化鲍威尔担任下任主席的消息，我认为后市将基本维持现状，”Ca ntor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。 指标10年期美债价格 升7/32，收益率报2.35%，低于周三的2.38%，上周五 曾触及2.48%。 收益率曲线继续趋平，此前一日，财政部称将在未来几个月维持公债标售规模稳定，尽 管美联储计划减少所持公债。 财政部借款咨询委员会(TBAC)还表示，国库券、两年期、三年期和五年期美债可能是适 合增加发行的券种。 一些分析师原本预计，财政部会关注增加发行较长期公债。 五年期/30年期美债收益率曲线 趋平，收益率差收窄至最低82.1个基点 ，为2007年底以来的最低水平。 在特朗普总统开始宣布联储主席人选时，鲍威尔与其一同露面，两年期/10年期美债收 益率差 收窄至72.8个基点，之后扩至73.5个基点。 美国众议院共和党周四宣布了推迟已久的税改议案，兑现了特朗普总统竞选时作出的大 幅减税承诺，但预计计划将面临阻力。 “当前版本在国会获得通过有难度，”BMO Capital Markets利率策略师Aaron Kohli称 ，“不清楚如何为减税买单。” 美债价格周四上涨，与英债收益率走低步调一致，此前英国央行10年来首次升息，表示 未来会缓慢升息。 投资者的下一个焦点是周五出炉的10月非农就业报告。 -----------------------1941GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (+01/32) 1.612 五年期公债 99-32/32 (+03/32) 2.003 10年期公债 99-04/32 (+07/32) 2.351 30年期公债 98-13/32 (+20/32) 2.830(完) (编译 刘静；审校 母红)