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2017年11月3日 / 晚上7点08分 / 更新于 13 小时前

美国债市：公债收益率持稳，10月就业报告显示薪资增长令人失望

2 分钟阅读

    * 10月平均时薪下滑
    * 公债收益率曲线为2007年底来最平
    * 对税改计划的疑虑支撑公债

    路透纽约11月3日 - 美国公债收益率周五变动不大，此前政府公布的
10月就业报告显示，薪资未见增加，令部分投资人担心低通胀持续，尽管
近期飓风因素料令数据失真。
    
    上月美国非农就业岗位增加26.1万，但有大量休闲娱乐/酒店餐饮等
较低薪水行业从业人员在飓风过后重返岗位，拖累了薪资的增长。
    
    平均时薪下滑0.01美元，以百分比变动来看为持平。
    
    “市场关注平均时薪数据不及预期。近期有良好的迹象显示薪资有上
升压力，但从今天的报告中看不出来。”法国兴业银行美国利率策略部门
主管Rubadra Rajappa称。
    
    话说回来，“你开始为飓风因素作出调整，真的很难了解真正将发生
什么，”Rajappa还表示。
    
    指标10年期美债价格           升2/32，收益率报2.343%，数据公
布后一度低见2.323%。
    
    两年期/10年期公债收益率差              收窄至71.1个基点，为2
007年底来最窄。
    
    本周公债价格大涨，因预期美国总统特朗普提名美国联邦储备理事会
(FED/美联储)理事鲍威尔出任下任联储主席，特朗普已在周四作出上述提
名。
    
    市场认为，鲍威尔会坚持现任主席叶伦支持的货币政策立场，叶伦任
期将于明年2月结束。
    
    不过目前尚不清楚鲍威尔的政策观点中是否有重大领域同叶伦不同。
    
    “比如，我们不清楚他有多相信菲利普斯曲线，而叶伦则非常相信。
”富国利率策略部门主管Michael Schumacher表示。
        
    菲利普斯曲线显示薪资应随着就业市场收紧而增加。
    
    “我认为投资人称鲍威尔就是叶伦的翻版是有些过于自信了，我不知
道是否我们就能这么说。”Schumacher称。
    
    市场还对共和党议员是否能通过周四发布的税改议案有疑虑，公债市
场也因此受到支撑。特朗普要求在11月23日美国感恩节假期前将该议案送
呈他签署立法。
    
    “对于这么大规模的改革，目标看来太激进了，”Schumacher说。
    
    -----------------------1820 GMT------------------------- 
    
                                价格       变动       收益率%   
         
    两年期公债                 99-24/32   (-01/32)     1.625
    五年期公债                 99-32/32        (-)     2.003
    10年期公债                 99-06/32   (+02/32)     2.343
    30年期公债                 98-19/32   (+07/32)     2.820(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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