重温稿-美国债市：公债收益率持稳，10月就业报告显示薪资增长令人失望

* 10月平均时薪下滑 * 公债收益率曲线为2007年底来最平 * 对税改计划的疑虑支撑公债 路透纽约11月3日 - 美国公债收益率周五变动不大，此前政府公布的 10月就业报告显示，薪资未见增加，令部分投资人担心低通胀持续，尽管 近期飓风因素料令数据失真。 上月美国非农就业岗位增加26.1万，但有大量休闲娱乐/酒店餐饮等 较低薪水行业从业人员在飓风过后重返岗位，拖累了薪资的增长。 平均时薪下滑0.01美元，以百分比变动来看为持平。 “市场关注平均时薪数据不及预期。近期有良好的迹象显示薪资有上 升压力，但从今天的报告中看不出来。”法国兴业银行美国利率策略部门 主管Rubadra Rajappa称。 话说回来，“你开始为飓风因素作出调整，真的很难了解真正将发生 什么，”Rajappa还表示。 指标10年期美债价格 升2/32，收益率报2.343%，数据公 布后一度低见2.323%。 两年期/10年期公债收益率差 收窄至71.1个基点，为2 007年底来最窄。 本周公债价格大涨，因预期美国总统特朗普提名美国联邦储备理事会 (FED/美联储)理事鲍威尔出任下任联储主席，特朗普已在周四作出上述提 名。 市场认为，鲍威尔会坚持现任主席叶伦支持的货币政策立场，叶伦任 期将于明年2月结束。 不过目前尚不清楚鲍威尔的政策观点中是否有重大领域同叶伦不同。 “比如，我们不清楚他有多相信菲利普斯曲线，而叶伦则非常相信。 ”富国利率策略部门主管Michael Schumacher表示。 菲利普斯曲线显示薪资应随着就业市场收紧而增加。 “我认为投资人称鲍威尔就是叶伦的翻版是有些过于自信了，我不知 道是否我们就能这么说。”Schumacher称。 市场还对共和党议员是否能通过周四发布的税改议案有疑虑，公债市 场也因此受到支撑。特朗普要求在11月23日美国感恩节假期前将该议案送 呈他签署立法。 “对于这么大规模的改革，目标看来太激进了，”Schumacher说。 -----------------------1820 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-24/32 (-01/32) 1.625 五年期公债 99-32/32 (-) 2.003 10年期公债 99-06/32 (+02/32) 2.343 30年期公债 98-19/32 (+07/32) 2.820(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)