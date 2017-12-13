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December 13, 2017 / 9:49 PM / 更新于 20 hours ago

美国债市：公债收益率下滑，因通胀温和令美联储保持在缓慢升息的路径上

2 分钟阅读

    * 美联储一如预期加息，维持明年升息三次的预估
    * 11月核心通胀放缓，不及预期
    * 阿拉巴马州选举后，共和党就减税计划达成协议
    * 美联储主席叶伦表示美国公债收益率曲线较以往更平

    路透纽约12月13日 - 美国公债收益率周三下滑，因11月消费者物价报告不及分析师预
估，通胀普遍回升的押注减少，并支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)会保持在逐步升
息路径上的观点。
    
    美联储周三一如预期，今年第三次上调短期利率目标区间至1.25-1.50%。
    
    政策制定者坚持明年还将再加息三次的预估中值，因他们部分因应华盛顿可能实施的财
政刺激政策而上调了经济成长预估。
    
    民主党人琼斯(Doug Jones)击败共和党候选人，在阿拉巴马州参议员补选中胜出，缩小
共和党在参议院本就微弱的优势，这可能加大特朗普总统推进税改和其他经济计划的难度。
不过之后国会共和党就最终税改立法达成协议。
    
    尽管就业市场收紧，且经济可能从减税中获得提振，但美联储政策制定者并未改变对通
胀的预估。这刺激交易商出脱对明年后会加快加息的押注，导致较短期公债收益率降幅大于
较长期公债收益率。
    
    “我们预计通胀不会大大加快。美联储没有必要更快加息。”道明证券利率策略师Genn
adiy Goldberg表示。
    
    周三稍早，数据显示，11月扣除波动性较大的食品和能源的核心消费者物价增幅放缓至
0.1%，10月为0.2%，且低于市场预期。
    
    指标10年期公债           收益率报2.344%，较周二尾盘跌近6个基点，周三稍早触及
近两周高位2.426%。
    
    两年期公债          收益率一度触及逾九年高位1.852%，之后回落至1.778%，跌5个
基点。五年期公债          收益率从六年半高位回落至2.108%，当日下挫6个基点。
    
    在美联储发布最新的声明和预估后，美联储主席叶伦在其任期内最后一次记者会上表示
，公债收益率曲线可能较以往更平，部分是因通胀持续偏低。
    
    “收益率曲线将继续趋平，但我们对短期走势持谨慎看法，可能有略微趋陡的空间。”
Schroders投资组合经理人Neil Sutherland表示。
    
    Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差从周二尾盘的约60个基点升至62个基
点。
    
    -----------------------2110 GMT------------------------- 
    
                              价格         收益率%    变动       
    两年期公债                99-242/256   1.7784    -0.053
    三年期公债                99-240/256   1.8965    -0.056
    五年期公债                99-124/256   2.1099    -0.062
    七年期公债                99-44/256    2.2541    -0.061
    10年期公债                99-36/256    2.3475    -0.056
    30年期公债                100-100/256  2.7307    -0.050(完) (编译 李军; 审校 母红)

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