美国债市：公债收益率曲线趋平，零售数据强劲推升短债收益率

* 美国公债收益率曲线接近10年来最平水准 * 强劲的零售销售数据提振对3月升息的押注 * 欧洲央行承诺保持宽松政策立场，限制公债收益率升幅 * 华尔街预计，美国明年升息三次－路透调查 路透纽约12月14日 - 美国较短期和较长期公债收益率差周四收窄，因美国11月零售销 售数据意外强劲，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年3月升息以防经济过热 的观点。 在近期的低通胀环境下，交易商曾押注，长债收益率将保持在低位，短债收率将会攀升 ，因随着经济增长加速，美联储和其他主要央行已开始，或正考虑削减货币刺激力度。 分析师称，类似的收益率曲线趋平操作2017年为投资者带来收益，预计明年仍会如此。 “长期来看，收益率曲线将会趋平，”Calamos Investments的固定收益主管策略师Mat t Freund说，“由于美联储考虑上调短期利率，长期公债将会有不俗的表现。” CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示，交易商消化了明年3月升息至1.50 -1.75%的几率为54%。美联储周三进行了2017年第三次升息。 路透周三进行的一项调查显示，华尔街主要银行预计，美联储明年将会升息三次，与今 年升息次数相同，且与决策者的预期一致。 五年和30年期公债收益率差 触及57.4个基点，略高于12月初触及的2007 年10月以来最窄57.3个基点。周三为62个基点，路透和Tradeweb数据显示。 周四稍早，美国商务部公布，11月零售销售增长0.8%，超过接受路透调查的分析师的预 估中值增长0.3%。 数据强劲，促使部分分析师上调第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率预估至3.0%。 尽管上调了欧元区成长和通胀预期，但欧洲央行周四承诺保持宽松货币政策立场，令美 国公债收益率升幅受限。 美国10年期公债收益率 报2.346%，与周三尾盘基本持平。 两年期公债收率 攀升近3个基点，报1.811%，仍低于周三触及的逾九年峰值1 .852%。五年期公债收益率 上扬近2个基点，报2.128%，低于周三触及的六年半高 位2.199%。 -----------------------2001 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-226/256 1.811 0.029 三年期公债 99-222/256 1.9208 0.024 五年期公债 99-100/256 2.1301 0.020 10年期公债 99-36/256 2.3475 -0.001 30年期公债 100-212/256 2.7094 -0.026(完) (编译 母红; 审校 刘静)