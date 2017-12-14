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December 14, 2017 / 9:26 PM / 更新于 13 hours ago

美国债市：公债收益率曲线趋平，零售数据强劲推升短债收益率

2 分钟阅读

    * 美国公债收益率曲线接近10年来最平水准
    * 强劲的零售销售数据提振对3月升息的押注
    * 欧洲央行承诺保持宽松政策立场，限制公债收益率升幅
    * 华尔街预计，美国明年升息三次－路透调查

    路透纽约12月14日 - 美国较短期和较长期公债收益率差周四收窄，因美国11月零售销
售数据意外强劲，支持了美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在明年3月升息以防经济过热
的观点。

    在近期的低通胀环境下，交易商曾押注，长债收益率将保持在低位，短债收率将会攀升
，因随着经济增长加速，美联储和其他主要央行已开始，或正考虑削减货币刺激力度。

    分析师称，类似的收益率曲线趋平操作2017年为投资者带来收益，预计明年仍会如此。

    “长期来看，收益率曲线将会趋平，”Calamos Investments的固定收益主管策略师Mat
t Freund说，“由于美联储考虑上调短期利率，长期公债将会有不俗的表现。”
    
    CME Group的FedWatch工具显示，利率期货走势暗示，交易商消化了明年3月升息至1.50
-1.75%的几率为54%。美联储周三进行了2017年第三次升息。

    路透周三进行的一项调查显示，华尔街主要银行预计，美联储明年将会升息三次，与今
年升息次数相同，且与决策者的预期一致。
    
    五年和30年期公债收益率差              触及57.4个基点，略高于12月初触及的2007
年10月以来最窄57.3个基点。周三为62个基点，路透和Tradeweb数据显示。

    周四稍早，美国商务部公布，11月零售销售增长0.8%，超过接受路透调查的分析师的预
估中值增长0.3%。
    
    数据强劲，促使部分分析师上调第四季美国国内生产总值(GDP)增长年率预估至3.0%。
    
    尽管上调了欧元区成长和通胀预期，但欧洲央行周四承诺保持宽松货币政策立场，令美
国公债收益率升幅受限。

    美国10年期公债收益率           报2.346%，与周三尾盘基本持平。
    
    两年期公债收率          攀升近3个基点，报1.811%，仍低于周三触及的逾九年峰值1
.852%。五年期公债收益率          上扬近2个基点，报2.128%，低于周三触及的六年半高
位2.199%。
    
       -----------------------2001 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-226/256   1.811     0.029
    三年期公债                99-222/256   1.9208    0.024
    五年期公债                99-100/256   2.1301    0.020
    10年期公债                99-36/256    2.3475    -0.001
    30年期公债                100-212/256  2.7094    -0.026(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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