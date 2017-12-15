美国债市：公债收益率曲线为10年来最平，因预期进一步升息和长期通胀温和

* 美国30年期公债收益率触及9月以来最低水平 * 数据略低于预期，未能削弱GDP稳健的预期 * 资产管理者涌入收益率趋平操作--CFTC数据 路透纽约12月15日 - 美国较短期和较长期公债收益率差周五缩至10年来最窄，因交易 员预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步提高短期利率，长期通胀将保持温和。 在美联储决策者周三发布了最新预估并预计明年升息三次后，出现一波收益率趋平操作 。 美联储主席在其任内最后一次新闻发布后上称，决策者上调了对美国经济成长的预估， 但维持通胀预期不变，尽管他们考虑了美国政府可能要进行减税。 “这在过去几天激发了更多的收益率曲线趋平操作，”MUFG Securities America美债 交易负责人Thomas Roth称，“人们对持有长期公债感到满意。” 路透和Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差 缩至52.80个基 点，上次达到这一水平是在2007年10月，之后升至53.1个基点，周四尾盘报56.6个基点 。 自9月底以来，五年期/30年期公债收益率差缩窄了60个基点。 “我们还没有看到这一(收益率曲线趋平)趋势结束，可能会缩至零，”RBC Wealth Man agement美国固定收益策略师Craig Bishop称。 收益率曲线趋平是在美债遭到温和抛售时发生的，因联邦减税议案将通过的乐观情绪帮 助标普500指数 创新高。 交易员和分析师称，下调税率后支出和投资将增加的预期，盖过了工业产出和纽约州企 业活动数据略低于预期的影响。 指标10年期公债收益率 报2.360%，较周四尾盘高逾1个基点。 两年期公债收益率 升3个基点，报1.840%，略低于周三触及的九年高位1.852 %。 而30年期公债收益率 触及9月8日以来最低的2.690%。 -----------------------1954 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-212/256 1.8399 0.029 三年期公债 99-200/256 1.9506 0.033 五年期公债 99-66/256 2.1588 0.031 七年期公债 99 2.2813 0.019 10年期公债 99-12/256 2.3583 0.012 30年期公债 101-56/256 2.6904 -0.020(完) (编译 刘静；审校 李军)