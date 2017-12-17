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重温稿-美国债市：公债收益率曲线为10年来最平，因预期进一步升息和长期通胀温和
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December 17, 2017 / 11:31 PM / 2 days ago

重温稿-美国债市：公债收益率曲线为10年来最平，因预期进一步升息和长期通胀温和

2 分钟阅读

    * 美国30年期公债收益率触及9月以来最低水平
    * 数据略低于预期，未能削弱GDP稳健的预期
    * 资产管理者涌入收益率趋平操作--CFTC数据

    路透纽约12月15日 - 美国较短期和较长期公债收益率差周五缩至10年来最窄，因交易
员预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)将进一步提高短期利率，长期通胀将保持温和。
    
    在美联储决策者周三发布了最新预估并预计明年升息三次后，出现一波收益率趋平操作
。
    
    美联储主席在其任内最后一次新闻发布后上称，决策者上调了对美国经济成长的预估，
但维持通胀预期不变，尽管他们考虑了美国政府可能要进行减税。
    
    “这在过去几天激发了更多的收益率曲线趋平操作，”MUFG Securities America美债
交易负责人Thomas Roth称，“人们对持有长期公债感到满意。”
    
    路透和Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差              缩至52.80个基
点，上次达到这一水平是在2007年10月，之后升至53.1个基点，周四尾盘报56.6个基点 。
    
    自9月底以来，五年期/30年期公债收益率差缩窄了60个基点。
    
    “我们还没有看到这一(收益率曲线趋平)趋势结束，可能会缩至零，”RBC Wealth Man
agement美国固定收益策略师Craig Bishop称。
    
    收益率曲线趋平是在美债遭到温和抛售时发生的，因联邦减税议案将通过的乐观情绪帮
助标普500指数      创新高。
    
    交易员和分析师称，下调税率后支出和投资将增加的预期，盖过了工业产出和纽约州企
业活动数据略低于预期的影响。
    
    指标10年期公债收益率           报2.360%，较周四尾盘高逾1个基点。
    
    两年期公债收益率          升3个基点，报1.840%，略低于周三触及的九年高位1.852
%。
    
    而30年期公债收益率           触及9月8日以来最低的2.690%。
        
    -----------------------1954 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-212/256   1.8399    0.029
    三年期公债                99-200/256   1.9506    0.033
    五年期公债                99-66/256    2.1588    0.031
    七年期公债                99           2.2813    0.019
    10年期公债                99-12/256    2.3583    0.012
    30年期公债                101-56/256   2.6904    -0.020(完) (编译 刘静；审校 李军)

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