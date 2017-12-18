美国债市：收益率曲线走陡，但长期趋平趋势未变

* 近期收益率曲线趋平后投资者锁定利润 * 预计趋平趋势未变，因升息和减税预期 * 美国两年期公债收益率下跌，此前触及逾九年高位 * 美国房屋建筑商数据强于预期 路透纽约12月18日 - 美国较短期和较长期公债收益率差周一从10年来最窄走阔，因美 国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步升息预期带动的收益率趋平操作后，交易员锁定利润 。 通胀将保持温和，政府将增加短期借贷，以及共和党的减税计划可能获得通过的预期， 均支持交易员更青睐较长期公债，看淡较短期公债。 “在最近收益率曲线大幅趋平后，有一些获利回吐，”Janney Montgomery Scott首席 固定收益策略师Guy LeBas称。 上周美联储决策者表示，预计明年将升息三次，预期特朗普政府提出的减税计划将提振 经济增长在短期加速。 周日，共和党高层称，他们预计国会本周将批准减税议案。独立的政府分析估计，该计 划将至少产生1万亿到20万亿美元的国家债务。 分析师预计，财政部将增加五年期以下公债的发行量，为税改计划带来的联邦赤字增加 融资。 财政部可能在2018年初增加发债的预期，周一早盘刺激中短期公债收益率走高，但之后 涨势消退，因随着美股在减税计划获得通过的预期带动下大涨，押注收益率曲线趋平的投资 者锁定获利。 美国三大股指创新高。 尾盘，两年期美债收益率 下跌0.8个基点，至1.832%，稍早触及九年高位的1 .857%。 五年期和30年期收益率差 触及51.9个基点，这是2007年10月以来首见， 之后扩大到57.5个基点。根据Tradeweb，周五收盘报53.3个基点。 尽管周一收益率曲线变陡，但近期收益率曲线趋平的大趋势未变，分析师表示。 “趋陡的走势相对温和，长期来看，我们预计收益率曲线将继续趋平，”Piper Jaffr ay Justin固定收益策略负责人Justin Hoogendoorn称。 数据方面，全美住宅建筑商协会(NAHB)称，12月房屋市场指数升至74，强于预期，11月 修正后为69。 经济学家正密切关注，最近几周房屋抵押贷款利率温和上涨后，是否开始拖累楼市活动 。本周晚些时候将发布新屋和成屋销售数据。 -----------------------2017 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-216/256 1.8318 -0.008 三年期公债 99-204/256 1.9452 -0.003 五年期公债 99-56/256 2.1673 0.010 七年期公债 98-220/256 2.3035 0.024 10年期公债 98-188/256 2.3942 0.039 30年期公债 100-32/256 2.7438 0.055(完) (编译 刘静；审校 母红)