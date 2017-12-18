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美国债市：收益率曲线走陡，但长期趋平趋势未变
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#债券
December 18, 2017 / 9:47 PM / 更新于 18 hours ago

美国债市：收益率曲线走陡，但长期趋平趋势未变

2 分钟阅读

    * 近期收益率曲线趋平后投资者锁定利润
    * 预计趋平趋势未变，因升息和减税预期
    * 美国两年期公债收益率下跌，此前触及逾九年高位
    * 美国房屋建筑商数据强于预期

    路透纽约12月18日 - 美国较短期和较长期公债收益率差周一从10年来最窄走阔，因美
国联邦储备理事会(FED/美联储)进一步升息预期带动的收益率趋平操作后，交易员锁定利润
。
    
    通胀将保持温和，政府将增加短期借贷，以及共和党的减税计划可能获得通过的预期，
均支持交易员更青睐较长期公债，看淡较短期公债。
    
    “在最近收益率曲线大幅趋平后，有一些获利回吐，”Janney Montgomery Scott首席
固定收益策略师Guy LeBas称。
    
    上周美联储决策者表示，预计明年将升息三次，预期特朗普政府提出的减税计划将提振
经济增长在短期加速。
    
    周日，共和党高层称，他们预计国会本周将批准减税议案。独立的政府分析估计，该计
划将至少产生1万亿到20万亿美元的国家债务。
    
    分析师预计，财政部将增加五年期以下公债的发行量，为税改计划带来的联邦赤字增加
融资。
    
    财政部可能在2018年初增加发债的预期，周一早盘刺激中短期公债收益率走高，但之后
涨势消退，因随着美股在减税计划获得通过的预期带动下大涨，押注收益率曲线趋平的投资
者锁定获利。
    
    美国三大股指创新高。
    
    尾盘，两年期美债收益率          下跌0.8个基点，至1.832%，稍早触及九年高位的1
.857%。
    
    五年期和30年期收益率差              触及51.9个基点，这是2007年10月以来首见，
之后扩大到57.5个基点。根据Tradeweb，周五收盘报53.3个基点。
    
    尽管周一收益率曲线变陡，但近期收益率曲线趋平的大趋势未变，分析师表示。
    
    “趋陡的走势相对温和，长期来看，我们预计收益率曲线将继续趋平，”Piper　Jaffr
ay Justin固定收益策略负责人Justin　Hoogendoorn称。
    
    数据方面，全美住宅建筑商协会(NAHB)称，12月房屋市场指数升至74，强于预期，11月
修正后为69。
    
    经济学家正密切关注，最近几周房屋抵押贷款利率温和上涨后，是否开始拖累楼市活动
。本周晚些时候将发布新屋和成屋销售数据。
    
     -----------------------2017 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-216/256   1.8318    -0.008
    三年期公债                99-204/256   1.9452    -0.003
    五年期公债                99-56/256    2.1673    0.010
    七年期公债                98-220/256   2.3035    0.024
    10年期公债                98-188/256   2.3942    0.039
    30年期公债                100-32/256   2.7438    0.055(完) (编译 刘静；审校 母红)

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