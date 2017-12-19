美国债市：公债收益率跳升，因税改议案有望在周末前立法

* 美国众议院通过税改议案，参议院将在周二稍晚投票 * 美国两年期公债收益率触及九年高位，五年期公债收益率触及六年 半高位 * 美国公债价格下跌，收益率曲线趋陡 * 11月美国房屋开工年率升至13个月最高 路透纽约12月19日 - 美国公债收益率周二上涨，指标公债收益率触 及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。 美国众议院周二通过了税改议案，送交参议院。参议院将在周二晚间 投票，若通过，特朗普总统预计很快就会签署立法。 控制了参众两院的共和党表示，他们的税改计划会带动消费者支出和 企业投资，而独立的政府预估显示，拟议的减税措施最终会令美国负债十 年内增加至少1万亿美元，至20万亿美元。 “显而易见，税改将令明年本已在不断增加的财赤进一步恶化，”St one & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan表示，“ 美联储缩减资产负债表也将一道给市场带来冲击。” 在众议院投票前，交易商已经在沽出公债，因应数据显示11月房屋开 工经季节调整年率意外增至129.7万户，为13个月最高，这巩固了第四季 经济成长稳健的观点。 税改将令企业盈利增加的预期带动美股三大股指周一齐创新高，并令 较低收益的美国公债吸引力下降，分析师和交易商称。 周二美股小幅收低。 公债因获利了结遭抛售也令收益率曲线趋陡，连续第二日逆转了收益 率曲线趋平的走势。 “我认为目前我们所见的主要是年底轧平仓位和对收益率曲线趋平的 交易进行一些获利了结。”Canavan称。 路透和Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差US5US30=TW EB扩阔至59.6个基点，周一报57.2个基点，周一一度触及2007年10月来 最低的51.9个基点。 指标10年期公债收益率 升7个基点，报2.459%，盘中触及 10月底来最高。 两年期美债收益率 触及逾九年高位1.861%，五年期公债收 益率 触及2011年4月来最高的2.230%。 -----------------------2035 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-204/256 1.8566 0.025 三年期公债 99-180/256 1.9778 0.033 五年期公债 98-250/256 2.2195 0.053 七年期公债 98-112/256 2.3702 0.066 10年期公债 98-40/256 2.4608 0.069 30年期公债 98-160/256 2.8183 0.074(完) (编译 李军; 审校 刘静)