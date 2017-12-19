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美国债市：公债收益率跳升，因税改议案有望在周末前立法
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#债券
December 19, 2017 / 9:29 PM / a day ago

美国债市：公债收益率跳升，因税改议案有望在周末前立法

2 分钟阅读

    * 美国众议院通过税改议案，参议院将在周二稍晚投票
    * 美国两年期公债收益率触及九年高位，五年期公债收益率触及六年
半高位
    * 美国公债价格下跌，收益率曲线趋陡
    * 11月美国房屋开工年率升至13个月最高

    路透纽约12月19日 - 美国公债收益率周二上涨，指标公债收益率触
及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。
    
    美国众议院周二通过了税改议案，送交参议院。参议院将在周二晚间
投票，若通过，特朗普总统预计很快就会签署立法。
    
    控制了参众两院的共和党表示，他们的税改计划会带动消费者支出和
企业投资，而独立的政府预估显示，拟议的减税措施最终会令美国负债十
年内增加至少1万亿美元，至20万亿美元。
    
    “显而易见，税改将令明年本已在不断增加的财赤进一步恶化，”St
one & McCarthy Research Associates市场策略师John Canavan表示，“
美联储缩减资产负债表也将一道给市场带来冲击。”
    
    在众议院投票前，交易商已经在沽出公债，因应数据显示11月房屋开
工经季节调整年率意外增至129.7万户，为13个月最高，这巩固了第四季
经济成长稳健的观点。
    
    税改将令企业盈利增加的预期带动美股三大股指周一齐创新高，并令
较低收益的美国公债吸引力下降，分析师和交易商称。
    
    周二美股小幅收低。
    
    公债因获利了结遭抛售也令收益率曲线趋陡，连续第二日逆转了收益
率曲线趋平的走势。
    
    “我认为目前我们所见的主要是年底轧平仓位和对收益率曲线趋平的
交易进行一些获利了结。”Canavan称。
    
    路透和Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差US5US30=TW
EB扩阔至59.6个基点，周一报57.2个基点，周一一度触及2007年10月来
最低的51.9个基点。
    
    指标10年期公债收益率           升7个基点，报2.459%，盘中触及
10月底来最高。
    
    两年期美债收益率          触及逾九年高位1.861%，五年期公债收
益率          触及2011年4月来最高的2.230%。
    
     -----------------------2035 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-204/256   1.8566    0.025
    三年期公债                99-180/256   1.9778    0.033
    五年期公债                98-250/256   2.2195    0.053
    七年期公债                98-112/256   2.3702    0.066
    10年期公债                98-40/256    2.4608    0.069
    30年期公债                98-160/256   2.8183    0.074(完) (编译 李军; 审校　刘静)

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