美国债市：公债收益率升至九个月高位，因乐观预期税改将提振经济成长

* 预期税改将提振经济成长 * 10年期公债收益率触及3月来最高 路透纽约12月20日 - 美国指标公债收益率周三升至九个月高位，因投资人乐观预期美 国税改将有助于提振经济成长，且经济数据改善。 共和党控制的美国众议院最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，将送呈特朗普总 统签署立法。 许多投资人预计，减税将帮助刺激投资和支出，从而提振经济并带动迟迟难以上升的通 胀。 “过去几个交易日，就是税改因素带动了公债收益率以及较高风险资产。”法国兴业银 行美国利率策略部门主管Subadra Rajappa表示，“而且经济数据强劲，通常会拖累债市遭 抛售。” 经济数据方面，美国11月成屋销售增长超过预期，触及近11年最高水准，进一步显示楼 市在今年几乎停滞不前后开始重拾动能。 后市，投资人将关注周五将出炉的核心个人消费支出(PCE)指数，这是衡量消费者产品 和服务价格变化的数据。 这一美联储看重的通胀指标若持续疲弱，可能令美联储明年升息的考量复杂化。 “鉴于核心消费者物价指数(CPI)数据令人失望，我认为市场基本上消化了报告温和的 预期。”BMO Capital Markets美国利率策略部门主管Ian Lyngen称。 11月美国核心CPI放缓，年增幅由10月的1.8%降至1.7%。 指标10年期公债 跌8/32，收益率报2.480%，周二尾盘报2.463%，稍早该收 益率升至3月21日来最高的2.497%。 两年期/10年期公债收益率差 也扩阔至63个基点，为11月30日来最高，因 经济成长乐观情绪和部分交易商出脱押注收益率曲线进一步趋平的仓位，令较长期公债表现 逊色。 -----------------------1930 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-) 1.861 五年期公债 98-29/32 (-02/32) 2.233 10年期公债 97-29/32 (-08/32) 2.490 30年期公债 97-19/32 (-30/32) 2.870(完) (编译 李军; 审校 母红)