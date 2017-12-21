美国债市：公债收益率曲线趋平，市场在遭遇抛售后回稳

* 美国公债收益率曲线略趋平，此前大幅趋陡 * 两年期公债收益率触及九年高位 * GDP和初请失业金数据显示美国经济成长稳健 * 美国标售140亿美元五年期TIPS，需求强劲 路透纽约12月21日 - 美国公债收益率曲线周四趋平，10年期公债收 益率从九个月高位回落，因出现低吸投资人，为债市在受美国税改议案拖 累连续三日大跌后提供了喘息的机会。 美国国会周三批准的30年来最大规模的税改，在过去三天引发债市抛 售，因交易商预计，拟议对企业和富人减税会提振经济成长，但在十年内 令美国债务增加至少1万亿美元。 这种经济成长加快和联邦债务负担加重的观点对较长期公债的打压尤 其大，令本周曾触及十年最平水准的收益率曲线大幅趋陡。 “随着税改议案获通过，对长债的下压也消除了，”R.W. Presspric h & Co公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示，“投资人在目前 水准少量买入，”他指的是周四少量低吸买盘。 1926 GMT，10年期公债收益率 报2.482%，较周三尾盘跌1 个基点，周四稍早曾触及九个月高位2.504%。 较短期公债收益率小涨也令收益率曲线趋平，两年期公债收益率从周 三尾盘的1.861%升至1.878%，为2008年10月来最高水准，五年期公债收益 率触及2.252%，为2011年4月来最高，周三尾盘报2.242%。 周四公布的经济数据稳健，支撑了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 将进一步加息的预期，推高短债收益率。 “随着税改和楼市进一步成长，他们肯定会上调2019年底美联储利率 水平的预估。”Evercore ISI策略师Stan Shipley称。 周四，美国政府公布第三季经济成长年率为3.2%，为逾两年最高，但 低于3.3%的初估值。 上周美国初请失业金人数增至24.5万，但仍显示就业市场持坚。 供应方面，美国政府续发140亿美元五年期通膨保值债券(TIPS)，获 得强劲需求。 本周成交相对清淡，部分交易员和投资人已经离场欢度圣诞假期。 -----------------------1920 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-194/256 1.8775 0.017 三年期公债 99-166/256 1.997 0.008 五年期公债 98-218/256 2.2468 0.005 七年期公债 98-68/256 2.3977 -0.002 10年期公债 97-244/256 2.4844 -0.013 30年期公债 98-44/256 2.8411 -0.034(完) (编译 李军; 审校 母红)