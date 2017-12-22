美国债市：公债收益率上涨，投资人在圣诞节及下周中短债标售前离场

* 美国债市周五提前收盘，下周一因圣诞节休市 * 美国公债收益率曲线本周趋陡幅度为7月来最大 * 新屋销售和消费者支出数据显示美国经济成长稳健 * 下周中短期公债标售，推高收益率 路透纽约12月22日 - 美国公债收益率周五小涨，指标10年期公债收 益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短期公债标售前离 场。 收益率曲线今日小幅趋平，本周趋陡幅度为7月来最大，周三美国国 会批准了30年来规模最大的税改议案。该计划带动了对企业将增加投资的 预期，且会在未来十年令美国债务增加1.5万亿美元。 “在下周新债供应前，公债市场出现卖压，两年期公债首当其冲。” Cantor Fitzgerald美债策略师Justin Lederer表示。 下周二起美国财政部将发售共计880亿美元两年期、五年期和七年期 公债，以及130亿美元两年期附息债券。 周五美国债市提前至1900 GMT收盘，下周一因圣诞节假期仍休市。许 多欧洲市场下周二仍将休市。 “太多投资人离场。年底不会有大量投资人大举建仓。”Columbia T hreadneedle高级利率和汇市分析师Ed Al-Hussainy表示。 交易商未受周五公布的包括耐用品订单、个人支出、新屋销售和消费 者信心等一系列经济数据影响。总的来说，这些数据显示第四季经济成长 稳健，尽管下调企业和个人税率将从明年起生效。 10年期公债收益率 报2.486%，当日升0.3个基点，周四曾 触及九个月高位2.504%。 两年期公债收益率 本周收在近九年高位1.895%，较周四尾 盘升约2个基点。 路透数据显示，五年期公债收益率 触及2.254%，为2011年 4月来最高。 路透Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差US5US30=TWEB 收窄逾1个基点，报58个基点，周一触及51.9个基点，为2007年10月来最 平。 本周该收益率差扩阔近5个基点，为7月底来最大升幅。 -----------------------1905 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-186/256 1.8948 0.017 三年期公债 99-156/256 2.0111 0.014 五年期公债 98-214/256 2.2507 0.006 七年期公债 98-72/256 2.3956 0.001 10年期公债 97-244/256 2.4846 0.002 30年期公债 98-84/256 2.8332 -0.001(完) (编译 李军; 审校 刘静)