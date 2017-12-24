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重温稿-美国债市：公债收益率上涨，投资人在圣诞节及下周中短债标售前离场
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#债券
December 24, 2017 / 11:02 PM / a day ago

重温稿-美国债市：公债收益率上涨，投资人在圣诞节及下周中短债标售前离场

2 分钟阅读

    * 美国债市周五提前收盘，下周一因圣诞节休市
    * 美国公债收益率曲线本周趋陡幅度为7月来最大
    * 新屋销售和消费者支出数据显示美国经济成长稳健
    * 下周中短期公债标售，推高收益率

    路透纽约12月22日 - 美国公债收益率周五小涨，指标10年期公债收
益率仍在九个月高位下方，因投资人在圣诞节和下周中短期公债标售前离
场。
    
    收益率曲线今日小幅趋平，本周趋陡幅度为7月来最大，周三美国国
会批准了30年来规模最大的税改议案。该计划带动了对企业将增加投资的
预期，且会在未来十年令美国债务增加1.5万亿美元。
    
    “在下周新债供应前，公债市场出现卖压，两年期公债首当其冲。”
Cantor Fitzgerald美债策略师Justin Lederer表示。
    
    下周二起美国财政部将发售共计880亿美元两年期、五年期和七年期
公债，以及130亿美元两年期附息债券。
    
    周五美国债市提前至1900 GMT收盘，下周一因圣诞节假期仍休市。许
多欧洲市场下周二仍将休市。
    
    “太多投资人离场。年底不会有大量投资人大举建仓。”Columbia T
hreadneedle高级利率和汇市分析师Ed Al-Hussainy表示。
    
    交易商未受周五公布的包括耐用品订单、个人支出、新屋销售和消费
者信心等一系列经济数据影响。总的来说，这些数据显示第四季经济成长
稳健，尽管下调企业和个人税率将从明年起生效。
    
    10年期公债收益率           报2.486%，当日升0.3个基点，周四曾
触及九个月高位2.504%。
    
    两年期公债收益率          本周收在近九年高位1.895%，较周四尾
盘升约2个基点。
    
    路透数据显示，五年期公债收益率          触及2.254%，为2011年
4月来最高。
    
    路透Tradeweb数据显示，五年期/30年期公债收益率差US5US30=TWEB
收窄逾1个基点，报58个基点，周一触及51.9个基点，为2007年10月来最
平。
    
    本周该收益率差扩阔近5个基点，为7月底来最大升幅。
    
     -----------------------1905 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-186/256   1.8948    0.017
    三年期公债                99-156/256   2.0111    0.014
    五年期公债                98-214/256   2.2507    0.006
    七年期公债                98-72/256    2.3956    0.001
    10年期公债                97-244/256   2.4846    0.002
    30年期公债                98-84/256    2.8332    -0.001(完) (编译 李军; 审校　刘静)

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