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美国债市：两年期公债收益率触及2008年以来最高
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December 26, 2017 / 10:26 PM / 更新于 7 hours ago

美国债市：两年期公债收益率触及2008年以来最高

2 分钟阅读

    * 财政部本周将标售880亿美元中短期公债
    * 预计美国2018年将增加标售规模
    * 圣诞假日后交投清淡

    路透纽约12月26日 - 周二，美国两年期公债收益率在清淡交投中升至九年来最高，因
投资者聚焦本周新债供应，以及2018年标售规模预计扩大。
    
    美国周二标售了260亿美元两年期公债，为本周880亿美元新的中短期公债供应中的首笔
标售。
    
    一如预期，本次标售吸引的投资者需求低于平均水平，因许多交易员和投资者在周一的
圣诞假日后仍未返回市场。2.52的投标倍数为一年来最低水平。
    
    “标售表现平淡，并不意外，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。
    
    周三美国财政部将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债，周三
还将标售130亿美元两年期浮息公债。
    
    投资者还为明年美国政府继2008年以来首次扩大标售规模做准备，以弥补美国联邦储备
理事会(FED/美联储)减少购债留下的缺口。
    
    “本月大部分时间短债收益率一直太低，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称，“
我们认为进入1月后，当人们开始聚焦额外供应时收益率会再次上涨。”
    
    预计财政部最初将集中增加国库券和中短期公债的发行量。
    
    两年期公债收益率          尾盘报1.908%，高于上周五的1.895%，隔夜交易中收益率
最高升至1.916%，为2008年10月14日以来最高。
    
     五年期公债收益率          最高升至2.263%，为2011年4月12日以来最高。
    
    缺乏流动性的交易状况被认为放大了走势。
    
    中短期公债对升息也特别敏感，升息可能会令其收益率上升。
    
    美联储暗示明年将再升息三次，但利率期货交易员仅消化了明年升息两次的预期。
    
    -----------------------1907 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动　　　　收益率%           
    两年期公债                99-23/32   (-01/32)     1.908    
    五年期公债                98-28/32   (+02/32)     2.241    
    10年期公债                98-03/32   (+06/32)     2.468
    30年期公债                98-24/32   (+18/32)     2.813(完) (编译 刘静；审校 张涛)

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