美国债市：两年期公债收益率触及2008年以来最高

* 财政部本周将标售880亿美元中短期公债 * 预计美国2018年将增加标售规模 * 圣诞假日后交投清淡 路透纽约12月26日 - 周二，美国两年期公债收益率在清淡交投中升至九年来最高，因 投资者聚焦本周新债供应，以及2018年标售规模预计扩大。 美国周二标售了260亿美元两年期公债，为本周880亿美元新的中短期公债供应中的首笔 标售。 一如预期，本次标售吸引的投资者需求低于平均水平，因许多交易员和投资者在周一的 圣诞假日后仍未返回市场。2.52的投标倍数为一年来最低水平。 “标售表现平淡，并不意外，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称。 周三美国财政部将标售340亿美元五年期公债，周四将标售280亿美元七年期公债，周三 还将标售130亿美元两年期浮息公债。 投资者还为明年美国政府继2008年以来首次扩大标售规模做准备，以弥补美国联邦储备 理事会(FED/美联储)减少购债留下的缺口。 “本月大部分时间短债收益率一直太低，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel称，“ 我们认为进入1月后，当人们开始聚焦额外供应时收益率会再次上涨。” 预计财政部最初将集中增加国库券和中短期公债的发行量。 两年期公债收益率 尾盘报1.908%，高于上周五的1.895%，隔夜交易中收益率 最高升至1.916%，为2008年10月14日以来最高。 五年期公债收益率 最高升至2.263%，为2011年4月12日以来最高。 缺乏流动性的交易状况被认为放大了走势。 中短期公债对升息也特别敏感，升息可能会令其收益率上升。 美联储暗示明年将再升息三次，但利率期货交易员仅消化了明年升息两次的预期。 -----------------------1907 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-23/32 (-01/32) 1.908 五年期公债 98-28/32 (+02/32) 2.241 10年期公债 98-03/32 (+06/32) 2.468 30年期公债 98-24/32 (+18/32) 2.813(完) (编译 刘静；审校 张涛)