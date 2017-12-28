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美国债市：公债价格下跌，七年期公债标售需求平平
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#债券
December 28, 2017 / 7:48 PM / 更新于 17 hours ago

美国债市：公债价格下跌，七年期公债标售需求平平

2 分钟阅读

    * 美国标售280亿美元七年期公债
    * 月末延长存续期带动的买盘减弱
    * 美国债市周五将提前闭市

    路透纽约12月28日 - 美债价格周四下跌，部分回吐了周三月末延长债券存续期操作带
来的强劲涨幅，此前美国财政部售出280亿美元七年期公债，需求平平。
    
    指标10年期公债收益率周三从2.479%跌至2.407%，因投资者寻求在年底前延长所持债券
投资组合的存续期。
    
    “在真正月底前有许多的月底买盘，”Seaport Global Holdings董事总经理Tom di Ga
loma称，“月末需要买进的存续期太多，而市场稀疏。”
    
    10年期公债收益率           周四回升至2.436%，市场缺乏重大消息或经济催化剂来
驱动走势。
    
    财政部标售280亿美元七年期公债，需求平淡，这是本周880亿美元公债标售的最后一笔
。
    
    今日标售的得标利率2.370%，为七年期公债标售2013年12月以来的最高水平，投标倍数
2.55，为9月以来最高。
    
    周二标售的260亿美元两年期公债，周三标售的340亿美元五年期公债需求均低于平均水
平。
    
    两年期和10年期收益率差              走高至53个基点，周三跌至2007年10月以来最
平的50个基点。
    
    许多投资者预计明年收益率曲线将进一步趋平，因预期进一步升息，以及财政部增加发
债以弥补美国联邦储备理事会(FED/美联储)减少购债留下的缺口，将令中短期债跑输。
    
    “考虑到美联储预期，经济增长及财政部扩大标售规模，收益率曲线仍有趋平空间，”
Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer称。
    
    美联储暗示明年将升息三次，但利率期货交易商消化了仅升息两次的预期。
    
    预计财政部最初将集中增加中短期公债的发行。
    
    本周交投清淡，因许多交易员和投资者在周一的圣诞假期后，以及下周一的新年假期前
离场。美国债市周五将于1900 GMT提前闭市。
    
    -----------------------1857 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%           
    两年期公债                99-30/32   (-01/32)     1.911
    五年期公债                99-15/32   (+12/32)     2.238
    10年期公债                98-12/32   (-07/32)     2.436
    30年期公债                99-24/32   (-11/32)     2.763(完) (编译 刘静；审校 李军)

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