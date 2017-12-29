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美国债市：价格上涨，未来一周多项数据将出炉
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#债券
December 29, 2017 / 8:25 PM / 更新于 8 hours ago

美国债市：价格上涨，未来一周多项数据将出炉

2 分钟阅读

    * 新年第一周将出炉多项数据
    * 五年期公债收益率录得2013年以来最大年度升幅
    * 新年假期到来前债市提前结束交易

    路透纽约12月29日 - 年末需求扶助美债价格周五以上涨结束2017年
交易，但在周一的新年假期前交投疏落。未来一周将有诸多数据出炉。
    
    月末、季末和年末通常是美债需求强劲的时候，因投资者平衡投资组
合，延长债券存续期。
    
    股市下跌也提振对避险公债的需求。
    
    本周经济消息面清淡，但下周将出炉诸多制造业和服务业数据，另外
还有12月就业报告。
    
    市场将评估经济数据，以及有关特朗普政府促增长努力的消息，以预
估经济前景和未来一年的升息次数。
    
    “下周将是繁忙的一周，”NatWest Markets分析师在一份公告中写
道，“有许多重要数据公布，还可能传来特朗普政府是否会在明年伊始力
促增加基建支出等方面的政治消息。”

    周五公债价格上涨，财政部在本周标售了880亿美元新的中短期公债
，大部分标售需求低于平均水平。
    
    今年，对利率高度敏感的中短期公债跑输，因投资者消化了经济动能
改善的预期。
    
    五年期公债收益率          录得2013年以来最大年度升幅，全年累
积升15%，至2.21%。
    
    两年期收益率          年内升58%，为2014年以来的最大年度升幅
， 报1.89%。
    
    两年期/10年期收益率差              周三跌至50个基点，为2007
年10月以来最窄水平。
    
    美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示明年升息三次，但利率期货交
易员仅消化了明年升息两次的预期。
    
    美联储周三将发布12月政策会议的会议记录，其在该次会议上进行了
今年的第三次升息。
    
    为弥补美联储减少购债留下的缺口，美国财政部将增加公债供应，预
计可能首先集中增加国库券和短期公债供应，也受到投资者的密切关注。
    
    美债市场本周五提前至1900 GMT休市，下周一适逢新年假期休市一天
。
    
    -----------------------1900 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
       
    两年期公债                99-31/32   (+02/32)     1.887
    五年期公债                99-19/32   (+04/32)     2.210
    10年期公债                98-20/32   (+07/32)     2.409
    30年期公债                100-06/32  (+11/32)     2.741(完) (编译 刘静；审校 母红)

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