美国债市：价格上涨，未来一周多项数据将出炉

* 新年第一周将出炉多项数据 * 五年期公债收益率录得2013年以来最大年度升幅 * 新年假期到来前债市提前结束交易 路透纽约12月29日 - 年末需求扶助美债价格周五以上涨结束2017年 交易，但在周一的新年假期前交投疏落。未来一周将有诸多数据出炉。 月末、季末和年末通常是美债需求强劲的时候，因投资者平衡投资组 合，延长债券存续期。 股市下跌也提振对避险公债的需求。 本周经济消息面清淡，但下周将出炉诸多制造业和服务业数据，另外 还有12月就业报告。 市场将评估经济数据，以及有关特朗普政府促增长努力的消息，以预 估经济前景和未来一年的升息次数。 “下周将是繁忙的一周，”NatWest Markets分析师在一份公告中写 道，“有许多重要数据公布，还可能传来特朗普政府是否会在明年伊始力 促增加基建支出等方面的政治消息。” 周五公债价格上涨，财政部在本周标售了880亿美元新的中短期公债 ，大部分标售需求低于平均水平。 今年，对利率高度敏感的中短期公债跑输，因投资者消化了经济动能 改善的预期。 五年期公债收益率 录得2013年以来最大年度升幅，全年累 积升15%，至2.21%。 两年期收益率 年内升58%，为2014年以来的最大年度升幅 ， 报1.89%。 两年期/10年期收益率差 周三跌至50个基点，为2007 年10月以来最窄水平。 美国联邦储备理事会(FED/美联储)暗示明年升息三次，但利率期货交 易员仅消化了明年升息两次的预期。 美联储周三将发布12月政策会议的会议记录，其在该次会议上进行了 今年的第三次升息。 为弥补美联储减少购债留下的缺口，美国财政部将增加公债供应，预 计可能首先集中增加国库券和短期公债供应，也受到投资者的密切关注。 美债市场本周五提前至1900 GMT休市，下周一适逢新年假期休市一天 。 -----------------------1900 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (+02/32) 1.887 五年期公债 99-19/32 (+04/32) 2.210 10年期公债 98-20/32 (+07/32) 2.409 30年期公债 100-06/32 (+11/32) 2.741(完) (编译 刘静；审校 母红)