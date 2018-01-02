美国债市：美债收益率上扬，跟随欧债收益率和美股涨势

* 欧洲央行执委科尔认为购债计划到期后可能不再延长 * 美股攀升，增加了美债收益率的上行压力 * 2017年美国公债回报率为2.3%，美股标普500指数涨幅为19.5% 路透纽约1月2日 - 美国公债收益率周二攀升，因美股上扬，且跟随 欧债收益率涨势，之前欧洲央行官员表示，欧央行可能在今年稍后结束大 规模购债计划。 负责执行欧洲央行购债活动的执委科尔在周末向中国一家财经杂志表 示，2.55万亿(兆)欧元刺激计划9月到期后“有可能”不会再度延长。 “欧债价格因科尔的讲话走低，”Landesbank Baden-Wurttemberg 的副总裁Karl Haeling说，“股市攀升。” 投资者在2018年首个交易日涌入股市。美股2017年创下四年来最佳年 度表现，受助于稳定的经济成长，稳健的企业获利，以及30年来规模最大 的税改立法获得成功。 根据彭博和巴克莱编制的一项指数，美国公债 去年的年 回报率为2.3%，因低通胀抵消了美国联邦储备理事会(FED/美联储)三次升 息的影响。同期美股标普500指数 上涨了19.5%。 2001 GMT，指标10年期美债收益率 上扬5个基点，报2.46 0%，去年下跌2个基点。 美国五年期公债收益率 报2.246%，盘中触及2011年4月以 来最高，两年期公债收益率 再度测试九年峰值1.927%。 “今日收益率上涨的部分原因是年初的乐观情绪，”受助于对税改给 股市造成的影响的评估，BMO Capital Markets驻纽约的利率策略师Aaron Kohli说。 不过，部分乐观情绪可能只限于年初这段时间。“有很强的季节倾向 。从历史表现来看，10年期公债收益率通常在首季触顶，Kohli补充说。 供应方面，周二进行了创纪录规模的三个月国库券标售，交易商增加 了购买量，显示他们预计国会将在3月底就上调债务上限达成协议。 后市，公债收益率可能受供应管理协会(ISM)周三发布的数据，以及 美联储公布的12月政策会议记录影响。 Kohli称，制造业数据可能被证明对市场走势至关重要。 “市场对成长前景越来越乐观，如果制造业数据令人失望，将会危及 公债收益率涨势，”他说。 -----------------------2007 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-232/256 1.9231 0.032 三年期公债 99-156/256 2.012 0.036 五年期公债 99-108/256 2.2481 0.037 10年期公债 98-44/256 2.4597 0.049 30年期公债 98-228/256 2.805 0.064(完) (编译 母红; 审校 刘静)