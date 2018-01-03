美国债市：收益率持平，因美联储会议记录支持逐渐升息观点

* 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录发布后，美债收益率守住 跌势 * 联储决策者认为未来升息路径将取决于通胀和财政刺激政策 * 美国12月ISM制造业数据优于预期 * 美国两年期公债收益率触及九年高位 路透纽约1月3日 - 美债收益率周三基本持平，因根据12月会议记录 ，交易员坚持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年逐渐升息观点。 美联储周三发布的12月12-13日政策会议记录显示，决策者对当前的 低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出。 会议记录还显示，决策者对财政刺激政策在提高物价压力方面所产生 的影响不是投资者所想的那么确定。美联储在本次会议上进行了2008年金 融危机以来的第五次升息。 “我认为人们原本以为有两位持不同意见的委员，且缺乏更确定的政 策路径，表明越来越多的与会委员担心失业率下降的同时缺少通胀或薪资 增长，但我并没有看到这些，”巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen 称。 全球债市从周二的抛售中稳定下来，欧洲央行两位官员发表鹰派讲话 引发了此前的抛售，将德国10年期公债收益率 推至两个月高 位，五年期美债收益率 推至2011年4月以来最高水平。 部分投资者称，周二收益率上涨，部分是因为与典型年末买盘相关的 跌势遭到逆转。 1500 GMT发布的美国供应管理协会(ISM)制造业数据强于预期，收益 率一度升高2个基点，但尾盘升幅被抹去。 该行业协会对美国工厂活动的评估指数上月意外从11月的58.2升至59 .7，路透调查的分析师预计ISM工厂指数可能升至58.1。 制造业进一步扩张的迹象可能支撑美国经济稳固增长的观点，也许允 许美联储今年升息三次。 但市场的反应相对迟滞，表明投资者可能对强劲数据推高通胀率不那 么笃定。 2034 GMT，指标10年期公债收益率 下跌1.8个基点，至2. 447%，30年期公债收益率 下跌2.5个基点，至2.785%。 两年期公债收益率 触及九年高位的1.939%，尾盘下跌0.8 个基点至1.931%。 -----------------------2040 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-226/256 1.9353 0.012 三年期公债 99-154/256 2.0148 0.000 五年期公债 99-110/256 2.2465 -0.003 七年期公债 99-62/256 2.3683 -0.014 10年期公债 98-72/256 2.4471 -0.018 30年期公债 99-76/256 2.7847 -0.025(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)