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美国债市：收益率持平，因美联储会议记录支持逐渐升息观点
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#债券
January 3, 2018 / 9:44 PM / 更新于 18 hours ago

美国债市：收益率持平，因美联储会议记录支持逐渐升息观点

2 分钟阅读

    * 美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录发布后，美债收益率守住
跌势
    * 联储决策者认为未来升息路径将取决于通胀和财政刺激政策
    * 美国12月ISM制造业数据优于预期
    * 美国两年期公债收益率触及九年高位

    路透纽约1月3日 - 美债收益率周三基本持平，因根据12月会议记录
，交易员坚持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在今年逐渐升息观点。
    
    美联储周三发布的12月12-13日政策会议记录显示，决策者对当前的
低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出。
    
    会议记录还显示，决策者对财政刺激政策在提高物价压力方面所产生
的影响不是投资者所想的那么确定。美联储在本次会议上进行了2008年金
融危机以来的第五次升息。
    
    “我认为人们原本以为有两位持不同意见的委员，且缺乏更确定的政
策路径，表明越来越多的与会委员担心失业率下降的同时缺少通胀或薪资
增长，但我并没有看到这些，”巴克莱首席美国经济学家Michael Gapen
称。
    
    全球债市从周二的抛售中稳定下来，欧洲央行两位官员发表鹰派讲话
引发了此前的抛售，将德国10年期公债收益率           推至两个月高
位，五年期美债收益率          推至2011年4月以来最高水平。
    
    部分投资者称，周二收益率上涨，部分是因为与典型年末买盘相关的
跌势遭到逆转。
    
    1500 GMT发布的美国供应管理协会(ISM)制造业数据强于预期，收益
率一度升高2个基点，但尾盘升幅被抹去。
    
    该行业协会对美国工厂活动的评估指数上月意外从11月的58.2升至59
.7，路透调查的分析师预计ISM工厂指数可能升至58.1。
    
    制造业进一步扩张的迹象可能支撑美国经济稳固增长的观点，也许允
许美联储今年升息三次。
    
    但市场的反应相对迟滞，表明投资者可能对强劲数据推高通胀率不那
么笃定。
    
    2034 GMT，指标10年期公债收益率           下跌1.8个基点，至2.
447%，30年期公债收益率           下跌2.5个基点，至2.785%。
    
    两年期公债收益率          触及九年高位的1.939%，尾盘下跌0.8
个基点至1.931%。
    
    -----------------------2040 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债                99-226/256   1.9353    0.012
    三年期公债                99-154/256   2.0148    0.000
    五年期公债                99-110/256   2.2465    -0.003
    七年期公债                99-62/256    2.3683    -0.014    
    10年期公债                98-72/256    2.4471    -0.018
    30年期公债                99-76/256    2.7847    -0.025(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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