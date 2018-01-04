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美国债市：公债收益率攀升，就业数据发布前交投谨慎
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#债券
January 4, 2018 / 10:00 PM / 更新于 8 hours ago

美国债市：公债收益率攀升，就业数据发布前交投谨慎

2 分钟阅读

    * 收益率触及九年高位，受民间就业数据推动
    * 12月民间就业岗位增幅为九个月来最大--ADP
    * 交易员提高对3月美联储升息的押注
    * 美债收益率曲线接近10年来最平

    路透纽约1月4日 - 美债收益率周四小幅上涨，预计明日将发布的12
月就业报告将显示，就业市场进一步改善，但一些交易员担心薪资增幅可
能弱于预期。
    
    周四稍早，两年期公债收益率触及九年高位，因ADP发布的12月民间
就业数据强于预期，市场增加了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在
3月政策会议上升息的押注。
    
    美债卖盘放缓，因对薪资增长是否提速从而将通胀推升至接近美联储
2%目标的疑虑重现。
    
    周五1230 GMT，美国劳工部将发布12月非农就业数据。根据汤森路透
，分析师预计将新增19万个就业岗位，11月份为急增22.8万个就业岗位，
预计失业率持将稳于4.1%。
    
    “在明天公布就业数据前，市场较为谨慎，”法国兴业银行美国利率
策略负责人Subadra Rajappa称。
    
    “关注点是平均时薪，这是驱动通胀和薪资增长预期的主要因素，”
Rajappa称，市场将关注“是否有薪资加速增长的初步迹象”。
    
    这就是说，收益率曲线的前端仍承压，因ADP上月数据强劲，周三发
布的美联储最新会议记录偏鹰派，都增加了3月升息的可能性。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间
就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅。
    
    根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率      期货走势暗示，交
易员预计3月升息25个基点至1.5-1.75%的可能性为73%，高于周三晚些时
候的68%。

    美东时间下午3:24，两年期公债收益率          报1.960%，稍早触
及1.976%，为2008年10月以来最高，五年期美债收益率          报2.27
0%，稍早触及2011年4月以来最高2.292%。
    
    3月可能升息的预期将收益率曲线推至接近10年来最平水平，因短债
收益率涨幅大于长债。
    
    五年期和30年期公债收益率差              缩至51.6个基点，比本
周早些时候触及的10年最平水平仅差1个基点。
    
    指标10年期美债收益率           报2.454%，从周四上午触及的高
位2.485%回落。
    
    -----------------------2027 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动    
    两年期公债                99-214/256   1.9596    0.025
    三年期公债                99-134/256   2.0426    0.028
    五年期公债                99-82/256    2.2699    0.024
    七年期公债                99-36/256    2.3842    0.017    
    10年期公债                98-56/256    2.4543    0.009
    30年期公债                99-64/256    2.7871    0.004(完) (编译 刘静；审校 母红)

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