美国债市：公债收益率攀升，就业数据发布前交投谨慎

* 收益率触及九年高位，受民间就业数据推动 * 12月民间就业岗位增幅为九个月来最大--ADP * 交易员提高对3月美联储升息的押注 * 美债收益率曲线接近10年来最平 路透纽约1月4日 - 美债收益率周四小幅上涨，预计明日将发布的12 月就业报告将显示，就业市场进一步改善，但一些交易员担心薪资增幅可 能弱于预期。 周四稍早，两年期公债收益率触及九年高位，因ADP发布的12月民间 就业数据强于预期，市场增加了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在 3月政策会议上升息的押注。 美债卖盘放缓，因对薪资增长是否提速从而将通胀推升至接近美联储 2%目标的疑虑重现。 周五1230 GMT，美国劳工部将发布12月非农就业数据。根据汤森路透 ，分析师预计将新增19万个就业岗位，11月份为急增22.8万个就业岗位， 预计失业率持将稳于4.1%。 “在明天公布就业数据前，市场较为谨慎，”法国兴业银行美国利率 策略负责人Subadra Rajappa称。 “关注点是平均时薪，这是驱动通胀和薪资增长预期的主要因素，” Rajappa称，市场将关注“是否有薪资加速增长的初步迹象”。 这就是说，收益率曲线的前端仍承压，因ADP上月数据强劲，周三发 布的美联储最新会议记录偏鹰派，都增加了3月升息的可能性。 民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间 就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅。 根据CME Group的FedWatch，联邦基金利率 期货走势暗示，交 易员预计3月升息25个基点至1.5-1.75%的可能性为73%，高于周三晚些时 候的68%。 美东时间下午3:24，两年期公债收益率 报1.960%，稍早触 及1.976%，为2008年10月以来最高，五年期美债收益率 报2.27 0%，稍早触及2011年4月以来最高2.292%。 3月可能升息的预期将收益率曲线推至接近10年来最平水平，因短债 收益率涨幅大于长债。 五年期和30年期公债收益率差 缩至51.6个基点，比本 周早些时候触及的10年最平水平仅差1个基点。 指标10年期美债收益率 报2.454%，从周四上午触及的高 位2.485%回落。 -----------------------2027 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-214/256 1.9596 0.025 三年期公债 99-134/256 2.0426 0.028 五年期公债 99-82/256 2.2699 0.024 七年期公债 99-36/256 2.3842 0.017 10年期公债 98-56/256 2.4543 0.009 30年期公债 99-64/256 2.7871 0.004(完) (编译 刘静；审校 母红)