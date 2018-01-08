更正-美国债市：公债价格持稳，美联储博斯蒂克的讲话略偏鸽派

(因译文有误，内文倒数第二段应为“上日”收报2.476%，而非“尾盘”) * 本周财政部标售560亿美元公债 * 德债走强扶助美债持坚 * 美联储博斯蒂克暗示对今年升息三次表示怀疑 路透纽约1月8日 - 美债收益率周一基本未变，德债走强给美债带来提振，且美国联邦 储备理事会(FED/美联储)官员讲话称，今年可能仅升息两次。 “整体上，这是一个极为平静的交易日，市场有一些买盘，跟随欧洲和(德国)债市今日 稍早的走势，但早盘很快触及日高后回到原位，”Cantor Fitzgerald美债分析师Justin Le derer称。 德国10年期公债收益率 周一最多跌至0.41%，为12月28日以来最低。 上周五发布的就业数据令人失望，引发了对今年升息三次的疑虑，美联储官员作出了类 似的暗示。 亚特兰大联储总裁博斯蒂克周一称，考虑到价格压力疲弱，公众对通胀达到2%目标的能 力可能失去信心，今年联储或许仅需要升息最多两次。 上月的就业增长放缓程度超过预期，因零售业就业减少，但月薪加速增长，燃点了通胀 可能升高的希望。 旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，在更长时间保持低利率以令平均通胀稳步上行，能更 好地抗击衰退。 市场注意力转向新债供应。财政部准备在周二标售三年期、周三标售10年期、周四标售 30年期新债。 考虑到美联储将继续升息，预计三年期公债需求可能有好有坏，但预计长债销售将不错 。 “由于10年期公债益率看似坚守在2.4%-2.5%的区间，我认为应该有吸引一些买兴的倾 向，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Anne Hurley称。 1744 GMT，美国10年期公债收益率 报2.478%，上日收报2.476%。 对美联储利率政策敏感的三年期公债收益率 持于稍早触及的近10年高位2.07 %附近。 -----------------------1944 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-214/256 1.96 0.000 三年期公债 99-124/256 2.057 0.000 五年期公债 99-66/256 2.2836 -0.001 七年期公债 99-8/256 2.4016 0.000 10年期公债 98-4/256 2.4782 0.002 30年期公债 98-184/256 2.8136 0.004(完) (编译 刘静；审校 母红)