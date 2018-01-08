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更正-美国债市：公债价格持稳，美联储博斯蒂克的讲话略偏鸽派
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#债券
January 8, 2018 / 9:38 PM / 更新于 11 hours ago

更正-美国债市：公债价格持稳，美联储博斯蒂克的讲话略偏鸽派

2 分钟阅读

 (因译文有误，内文倒数第二段应为“上日”收报2.476%，而非“尾盘”)
    * 本周财政部标售560亿美元公债
    * 德债走强扶助美债持坚
    * 美联储博斯蒂克暗示对今年升息三次表示怀疑

    路透纽约1月8日 - 美债收益率周一基本未变，德债走强给美债带来提振，且美国联邦
储备理事会(FED/美联储)官员讲话称，今年可能仅升息两次。
    
    “整体上，这是一个极为平静的交易日，市场有一些买盘，跟随欧洲和(德国)债市今日
稍早的走势，但早盘很快触及日高后回到原位，”Cantor Fitzgerald美债分析师Justin Le
derer称。
    
    德国10年期公债收益率           周一最多跌至0.41%，为12月28日以来最低。
    
    上周五发布的就业数据令人失望，引发了对今年升息三次的疑虑，美联储官员作出了类
似的暗示。
    
    亚特兰大联储总裁博斯蒂克周一称，考虑到价格压力疲弱，公众对通胀达到2%目标的能
力可能失去信心，今年联储或许仅需要升息最多两次。
    
    上月的就业增长放缓程度超过预期，因零售业就业减少，但月薪加速增长，燃点了通胀
可能升高的希望。
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯周一称，在更长时间保持低利率以令平均通胀稳步上行，能更
好地抗击衰退。
    
    市场注意力转向新债供应。财政部准备在周二标售三年期、周三标售10年期、周四标售
30年期新债。
    
    考虑到美联储将继续升息，预计三年期公债需求可能有好有坏，但预计长债销售将不错
。
    
     “由于10年期公债益率看似坚守在2.4%-2.5%的区间，我认为应该有吸引一些买兴的倾
向，”D.A. Davidson固定收益副总裁Mary Anne Hurley称。
    
    1744 GMT，美国10年期公债收益率           报2.478%，上日收报2.476%。
    
    对美联储利率政策敏感的三年期公债收益率          持于稍早触及的近10年高位2.07
%附近。
    
    -----------------------1944 GMT-------------------------     
                              价格        收益率%    变动    
    两年期公债                99-214/256   1.96      0.000
    三年期公债                99-124/256   2.057     0.000
    五年期公债                99-66/256    2.2836    -0.001
    七年期公债                99-8/256     2.4016    0.000    
    10年期公债                98-4/256     2.4782    0.002
    30年期公债                98-184/256   2.8136    0.004(完) (编译 刘静；审校 母红)

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