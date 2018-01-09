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重发-美国债市：指标美债收益率触及10个月高位，因日本央行举动和企业债供应
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#债券
January 9, 2018 / 9:18 PM / 更新于 18 hours ago

重发-美国债市：指标美债收益率触及10个月高位，因日本央行举动和企业债供应

2 分钟阅读

 (重发以修复内文倒数第二段美国10年期公债的报价链接)
    * 10年期美债收益率触及10个月高位
    * 日本央行减少购债，激发债市抛售
    * 美企业债发行重压市场
    * 三年期收益率升至2007年以来最高

    路透纽约1月9日 - 周二10年期美债收益率触及10个月高位，此前日
本央行称，将减少公债购买规模，美国企业债发行也打击市场。
    
    日本央行的宣布增强了对该行可能在今年缩减货币刺激举措的臆测。
    
    尽管这一宣布与日本央行减少购债的计划相符，但仍显示出市场对全
球货币政策的敏感程度。
    
    “我们并不一定将此看做是政策可能变化的信号，但投资者对货币政
策大背景很敏感，特别是主要央行的政策，”NatWest Markets美国策略
负责人John Briggs称。
    
    周二的收益率上行走势可能部分因应企业债供应。根据汤森路透旗下
的IFR，Sempra Energy       和Athene Holding Ltd       等公司周二
出售新债，周一有90.5亿美元高等级债券供应市场。
    
    “有很多的投资级企业债供应，通常1月份都如此，本周有一些供应
，”道明证券全球利率策略负责人Priya Misra称。  
    
    美国股市三大股指创纪录新高，也支撑了美债的抛售。
    
    三年期收益率在财政部标售240亿美元新债前升至2007年以来最高，
标售后收益率基本未变，仍徘徊在纪录高位附近。
    
    周二，美国财政部标售了三年期公债，得标利率为2.080%，财政部数
据显示，该得标利率为2007年5月以来三年期标售的最高得标利率。
    
    美国本周出售560亿美元新债，周三将标售10年期公债，周四将标售3
0年期公债。
    
    1950 GMT，美国10年期公债           收益率报2.546%，为3月15日
以来最高。
    
    1953 GMT，对利率敏感的美国三年期公债收益率          报2.074%
，为2007年重新发行三年期公债以来的最高。
    
    -----------------------1931 GMT-------------------------    
 
                              价格        收益率%    变动    
    两年期公债                99-212/256   1.9642    0.004
    三年期公债                99-116/256   2.0682    0.008
    五年期公债                99-24/256    2.3189    0.032
    七年期公债                98-180/256   2.4534    0.046    
    10年期公债                97-132/256   2.5366    0.055
    30年期公债                97-100/256   2.8808    0.066(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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