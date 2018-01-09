重发-美国债市：指标美债收益率触及10个月高位，因日本央行举动和企业债供应

(重发以修复内文倒数第二段美国10年期公债的报价链接) * 10年期美债收益率触及10个月高位 * 日本央行减少购债，激发债市抛售 * 美企业债发行重压市场 * 三年期收益率升至2007年以来最高 路透纽约1月9日 - 周二10年期美债收益率触及10个月高位，此前日 本央行称，将减少公债购买规模，美国企业债发行也打击市场。 日本央行的宣布增强了对该行可能在今年缩减货币刺激举措的臆测。 尽管这一宣布与日本央行减少购债的计划相符，但仍显示出市场对全 球货币政策的敏感程度。 “我们并不一定将此看做是政策可能变化的信号，但投资者对货币政 策大背景很敏感，特别是主要央行的政策，”NatWest Markets美国策略 负责人John Briggs称。 周二的收益率上行走势可能部分因应企业债供应。根据汤森路透旗下 的IFR，Sempra Energy 和Athene Holding Ltd 等公司周二 出售新债，周一有90.5亿美元高等级债券供应市场。 “有很多的投资级企业债供应，通常1月份都如此，本周有一些供应 ，”道明证券全球利率策略负责人Priya Misra称。 美国股市三大股指创纪录新高，也支撑了美债的抛售。 三年期收益率在财政部标售240亿美元新债前升至2007年以来最高， 标售后收益率基本未变，仍徘徊在纪录高位附近。 周二，美国财政部标售了三年期公债，得标利率为2.080%，财政部数 据显示，该得标利率为2007年5月以来三年期标售的最高得标利率。 美国本周出售560亿美元新债，周三将标售10年期公债，周四将标售3 0年期公债。 1950 GMT，美国10年期公债 收益率报2.546%，为3月15日 以来最高。 1953 GMT，对利率敏感的美国三年期公债收益率 报2.074% ，为2007年重新发行三年期公债以来的最高。 -----------------------1931 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-212/256 1.9642 0.004 三年期公债 99-116/256 2.0682 0.008 五年期公债 99-24/256 2.3189 0.032 七年期公债 98-180/256 2.4534 0.046 10年期公债 97-132/256 2.5366 0.055 30年期公债 97-100/256 2.8808 0.066(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)