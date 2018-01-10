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#债券
January 10, 2018 / 9:20 PM / 更新于 12 hours ago

美国债市：10年期收益率触及3月以来最高，受中国减少购债忧虑驱动

2 分钟阅读

    * 中国可能放慢或者暂停购买美债--报道
    * 10年期美债收益率触及3月以来最高
    * 财政部标售10年期美债，得标利率为8月以来最高

    路透纽约1月10日 - 美债收益率周三跳升至10个月高位，此前彭博报道称，中国官员建
议放慢或者暂停购买美债。
    
    中国是美国公债的最大海外持有人，根据美财政部的数据，截至2017年10月，中国持有
美国公债1.19万亿美元。
    
    彭博周三援引知情人士报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国
公债。据彭博的报导，消息人士称相较于其它资产，美国公债的吸引力在降低。报导称他们
还指出，与美国贸易关系的紧张也是放缓美债购买步伐的原因。            
    
    分析师称，这可能是一个政治信号，而不是政策驱动的选择，称中国退出美债市场并寻
找新投资点都将遇到困难。
    
    “中国持有美债与战术交易和利润目标都没有关系。中国持有美债是因为他们向美国出
口商品，作为交换他们得到美元，而这些美元需要做些事情，只要中国继续向美国出口商品
，他们就需要美元投在某些地方，”Janney Montgomery Scott LLC首席收益策略师Guy LeB
as称。
    
    这篇报道发出的背景是，日本央行周二表示将减少购买日本公债，导致对该行今年可能
减少货币刺激举措的预期升温，债市的紧张情绪加剧。
    
    在美国标售200亿美元10年期美债获强劲需求后，10年期美债价格缩减跌幅。
    
    间接投标得标得标占比为71.42%，为2016年8月创下最高纪录以来的最高水平。直接投
标得标占比为6.5%，一级交易商得标占比为22%。
    
    “我们怀疑标售需求强劲，主要受空头回补推动，通常这是短线交易，对市场而言是利
空信号，”Jefferies & Co. 货币市场分析师Thomas
Simons称。
    
    指标10年期美债收益率           尾盘下跌至2.564%，盘中高见至3月15日以来最高的
2.597%。
    
    两年期和10年期公债收益率差              尾盘缩窄至58.6个基点，周三稍早走阔至
62.4个基点。
    
    -----------------------1849 GMT-------------------------     
                              价格        收益率%    变动    
    两年期公债                99-206/256   1.9765    0.008
    三年期公债                99-186/256   2.0946    0.004
    五年期公债                99-4/256     2.3359    0.012
    七年期公债                98-140/256   2.4782    0.017    
    10年期公债                97-80/256    2.5605    0.014
    30年期公债                96-240/256   2.904     0.017(完) (编译 刘静；审校 母红)

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