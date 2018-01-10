美国债市：10年期收益率触及3月以来最高，受中国减少购债忧虑驱动

* 中国可能放慢或者暂停购买美债--报道 * 10年期美债收益率触及3月以来最高 * 财政部标售10年期美债，得标利率为8月以来最高 路透纽约1月10日 - 美债收益率周三跳升至10个月高位，此前彭博报道称，中国官员建 议放慢或者暂停购买美债。 中国是美国公债的最大海外持有人，根据美财政部的数据，截至2017年10月，中国持有 美国公债1.19万亿美元。 彭博周三援引知情人士报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国 公债。据彭博的报导，消息人士称相较于其它资产，美国公债的吸引力在降低。报导称他们 还指出，与美国贸易关系的紧张也是放缓美债购买步伐的原因。 分析师称，这可能是一个政治信号，而不是政策驱动的选择，称中国退出美债市场并寻 找新投资点都将遇到困难。 “中国持有美债与战术交易和利润目标都没有关系。中国持有美债是因为他们向美国出 口商品，作为交换他们得到美元，而这些美元需要做些事情，只要中国继续向美国出口商品 ，他们就需要美元投在某些地方，”Janney Montgomery Scott LLC首席收益策略师Guy LeB as称。 这篇报道发出的背景是，日本央行周二表示将减少购买日本公债，导致对该行今年可能 减少货币刺激举措的预期升温，债市的紧张情绪加剧。 在美国标售200亿美元10年期美债获强劲需求后，10年期美债价格缩减跌幅。 间接投标得标得标占比为71.42%，为2016年8月创下最高纪录以来的最高水平。直接投 标得标占比为6.5%，一级交易商得标占比为22%。 “我们怀疑标售需求强劲，主要受空头回补推动，通常这是短线交易，对市场而言是利 空信号，”Jefferies & Co. 货币市场分析师Thomas Simons称。 指标10年期美债收益率 尾盘下跌至2.564%，盘中高见至3月15日以来最高的 2.597%。 两年期和10年期公债收益率差 尾盘缩窄至58.6个基点，周三稍早走阔至 62.4个基点。 -----------------------1849 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-206/256 1.9765 0.008 三年期公债 99-186/256 2.0946 0.004 五年期公债 99-4/256 2.3359 0.012 七年期公债 98-140/256 2.4782 0.017 10年期公债 97-80/256 2.5605 0.014 30年期公债 96-240/256 2.904 0.017(完) (编译 刘静；审校 母红)